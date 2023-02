Jeszcze przed premierą Hogwarts Legacy pojawiały się plotki, że gra ma wspierać tryb wieloosobowej rozgrywki online, gdzie czarodzieje z całego świata mogliby wchodzić ze sobą w interakcję na wielkiej, otwartej mapie. Ostatecznie jednak twórcy nie zdecydowali się na implementację takiego rozwiązania, ale gdzie developerzy nie mogą, tam pojawiają się szaleni moderzy. Fanowski tryb online przygotowali gracze odpowiedzieli za świetne mody do Skyrima.

Gracze będą mogli samodzielnie rozwijać moda

HogWarp, to mod do Hogwarts Legacy, który umożliwia wspólną zabawę online, skupiony na „kooperacji i odtwarzaniu ról”. Jego autor o nicku Yamashi – odpowiedzialny między innymi za Skyrim Together – nie chce całkowicie zmieniać podstaw gry i dodawać nowych treści fabularnych, a po prostu umożliwić graczom łączenie się na serwerze i odradzanie po śmierci, by wspólnie odkrywać tajemnice Hogwartu, stworzone przez studio Avalanche Software.

Projekt znajduje się póki co we wstępnej fazie i autor ostrzega, że gracze mogą napotkać wiele błędów i usterek. HogWarp wciąż wymaga bowiem wiele pracy, w czym pomagają członkowie zespołu moderów z grupy tworzącej Skyrim Together oraz sami fani gry. Yamashi zachęca bowiem do wsparcia na Pateronie, które jest niestety wymagane do samodzielnego przetestowania trybu online. Dopiero po opłaceniu subskrypcji w serwisie autor moda udostępnia wersję testową, a cena takiej przyjemności zaczyna się od 52 zł miesięcznie za podstawowy pakiet.

Na powyższym wideo możecie zobaczyć testową wersję moda. Autor informuje, że stabilna odsłona MMO powinna ukazać się jeszcze w tym miesiącu, ale na pełne dopieszczenie projektu potrzebuje jeszcze „kilku miesięcy”. Yamashi obiecuje, że po zakończeniu prac udostępni HogWarp w formie open source, by gracze mogli samodzielnie rozwijać inicjatywę.