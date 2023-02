CS:GO jest jak wino. Wiek służy grze Valve, która cały czas bije rekordy

Counter-Strike: Global Offensive bije rekordy wiele lat po premierze

CS:GO ostatnio pobił swój własny, i tak już imponujący rekord. Jeden z najpopularniejszych FPS-ów i bez dwóch zdań jedna z najważniejszych gier dla całego e-sportu zapisała się na kartach historii już wielokrotnie, a tym razem poszła po następny rekord.

Źródło: Steam

Counter-Strike jest na scenie gier wideo obecny od ponad 20 lat (z pewnością większość z nas wspominając lekcje informatyki w szkołach ma w głowie przede wszystkim CS 1.6), chociaż oficjalna premiera części z podtytułem Global Offensive na Steamie miała miejsce ponad 11 lat temu.

Ilość graczy w jednej chwili jest zaskakująca. Takiego wyniku długo nikt nie osiągnie

Do niedawna rekordem ustalonym przez Counter-Strike: Global Offensive było 1 308 963 graczy w jednej chwili. Paradoksalnie nie był to rekord ustawiony dawno temu — a działo się to trzy lata temu, w 2020 roku. Nie jest to jednak zaskakujące, bowiem właśnie wtedy mieliśmy do czynienia z największym lockdownem. Ludzie masowo sięgali po gry wideo, które miały być sposobem na relaks i chwilowe zapomnienie o całej sytuacji na świecie.

Źródło: Depositphotos

Rekord został jednak pobity… w ten weekend, kiedy taki peak graczy nie był raczej niczym specjalnym motywowany. CS:GO może się bowiem pochwalić 1 320 219 graczami, co jest nie tylko najlepszym wynikiem tej produkcji, a całego Steama. Gra od samego Valve radzi sobie więc doskonale nawet ponad dekadę od oficjalnej premiery i nie ma wątpliwości, że inne ponadczasowe produkcji mogą czuć się zazdrosne.

Jak sobie radzą inne „wieczne” gry?

Hitowe gry, które w ostatnich latach radziły sobie doskonale, to między innymi Dota 2, Apex Legends czy PUBG: Battlegrounds. Ta ostatnia produkcja ma największy peak graczy w historii platformy, wynoszący aż 3 257 248 osób. Niemniej jednak, obecne wyniki to kolejno 653 tysiące, 441 tysięcy i zaledwie 452 tysiące. Żadna z tych gier nie jest nawet bliska miliona, a PUBG nie osiąga nawet pułapu 500 tysięcy. Counter-Strike: Global Offensive ma zatem około 900 tysięcy graczy więcej tego weekendu niż najgroźniejsza konkurencja.

Źródło: Steam

A Wy gracie jeszcze w CS:GO i dołożyliście się do nowego sukcesu Valve? Ile wart był Wasz ekwipunek w najlepszym momencie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach.

Źródło: SteamDB