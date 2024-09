Hity na PC za darmo. Odbierz je, zanim będzie za późno

Steam to bez wątpienia najpopularniejsza platforma sprzedażowa gier na świecie. Każdego miesiąca korzysta z niego ok. 123 mln aktywnych użytkowników (dane Backlinko). Konkurencji, w postaci Epic Games Store, czy GOG jest daleko w tyle, ale oba sklepy mają na tyle rozbudowaną ofertę i bazę użytkowników, że nie muszą się zbytnio martwić. Sklep twórców Fortnite ma jedną, zasadniczą przewagę nad pozostałymi marketplace'ami. Gry za darmo.

Sklep rozpieszcza darmowymi grami niemal non stop, z czego największe szaleństwo ma miejsce w okolicach świąt, gdzie na platformie czeka cały zestaw prezentów. Tak też było w zeszłym roku, gdzie gracze mieli możliwość odebrania aż 17 darmowych gier w ramach świątecznej wyprzedaży. Grom za 0 zł towarzyszą też często darmowe dodatki do najpopularniejszych tytułów free-to-play. Na przestrzeni ostatnich lat rozdanych zostało wiele bonusów do Fall Guys, Warframe, Honkai Impact 3rd, Disney Speedstorm, Idle Champions of the Forgotten Realms, SYNCED, World of Warships i EVE Online.

A co w tym tygodniu udostępniono za darmo?

Epic Games Store. Darmowe gry już dostępne

Obecnie, za darmo na Epic Games Store możecie przypisać do swoich kont dwie gry, które docenią fani różnych gatunków. W Football Manager 2024 stworzycie swój własny zespół klasy światowej, który będzie gotów do zdominowania rywali w najbardziej prestiżowych rozgrywkach piłkarskich. Natomiast w Sniper Ghost Warrior Contracts można wcielić się w najlepszego zabójcę w najbardziej realistycznej grze o snajperskim fachu. Gra oferuje wciągającą kampanię dla jednego gracza rozgrywającą się na dużych, przestronnych mapach.

Zainteresowani? Powyższe gry będą dostępne za darmo między 5 a 12 września. A już w przyszłym tygodniu za darmo pojawią się Rugrats: Adventures in Gameland i SUPER CRAZY RHYTHM CASTLE.