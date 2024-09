Netfliks szykuje na jesień ogromny hit. Drugi sezon Arcane na oficjalnym zwiastunie

Arcane od Netfliksa z 2021 roku to jedna z najlepszych adaptacji gier w historii. Serial na podstawie League of Legends cieszy się fantastycznymi opiniami krytyków i jeszcze lepszymi ocenami widzów, a na koncie ma 4 nagrody Emmy i kilkanaście nominacji do innych nagród filmowych. Już tej jesieni serial powróci z drugim sezonem, który właśnie otrzymał oficjalny zwiastun.

Piltover szykuje się do wojny

To, że fani League of Legends rzucili się do oglądania serialu, nie powinno nikogo dziwić, ale to, że przypadkowi widzowie serialu zdecydowali się rozpocząć swoją przygodę z growym uniwersum LOL-a, to już pewien wyznacznik sukcesu. Teraz czas na powrót do ogarniętego chaosem Piltover, by raz na zawsze rozwiązać konflikt między Vi, a jej szaloną siostrą Jinx. Oto zapowiedź tych wydarzeń.

Nowy zwiastun jest po brzegi wypełniony postaciami, znanymi z gry Riot Games. Oprócz Jinx, Ekko, Vi czy Heimerdingera pojawi się też między innymi Warwick – fani produkcji nie będą mieli więc powodów do narzekania. W drugim sezonie twórcy skupili się nie tylko na rozwiązaniu konfliktu Vi i Jinx, ale też na doprowadzeniu do końca wątku rywalizacji między dolną a górną częścią miasta. Pierwszy sezon zakończył się wydarzeniami, które możemy traktować jako wypowiedzenie wojny. Kolejne epizody będą więc po brzegi wypakowane akcją, wybuchami i sekwencjami walki, a to wszystko w przepięknej oprawie.

Premiera drugiego sezonu Arcane została zaplanowana na listopad tego roku, choć dokładna data nie jest jeszcze znana.