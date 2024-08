GIGApaki dla Gigantów Życia w Plusie na kartę

Nie ulega wątpliwości, że smartfony z dostępem do internetu stały się już jakiś czas temu naszym centrum rozrywki, kontaktów z bliskimi czy znajomymi, a nawet nauki czy pracy. Niektóre statystyki podają, że codzienny stosunek korzystania z komputerów i smartfonów wynosi od 20% do 80%.

Oferta Plus na kartę dla Gigantów Życia

Tak intensywna konsumpcja różnego rodzaju treści na smartfonie, wymaga coraz większych pakietów internetu, na tyle dużych, byśmy nie musieli się w ogóle martwić tym, że nie wystarczy nam transferu danych do końca miesiąca, albo nie musieli liczyć na dostęp do WiFi, by dokończyć kolejny sezon naszego ulubionego serialu, będąc w podróży czy na urlopie.

Jeszcze do niedawna, aby sprostać tak dużemu zapotrzebowaniu na sprawny transfer danych w smartfonie, musieliśmy rozglądać się za ofertami na abonament i podpisywać umowy na dłuższe okresy zobowiązania. Dziś nie jest to konieczne, odkąd w ofertach na kartę możemy aktywować cykliczne pakiety z bardzo dużymi limitami transferu danych, dzięki którym możemy zapomnieć nawet o konieczności przełączania się do WiFi, gdy tylko nadarzy się okazja.

Jestem już na to za stary - oferty na kartę są dla młodzieży

To też już dawno i nieprawda, oferty na kartę przeszły naprawdę długą drogę i rzeczywiście, kiedyś kierowane były tylko do ludzi młodych, ale dziś z powodzeniem mogą z nich korzystać również osoby starsze, pracujące i szukające dla siebie wygodnych, elastycznych i bogatych w zawartości ofert bez zobowiązania, a które to spełnią jednocześnie ich wysokie oczekiwania.

Teraz, aby zacząć korzystać z oferty na kartę nie musimy nawet wychodzić z domu, kupować startera czy rejestrować numeru w kolejce do kasy, wystarczy zamówić starter z dostawą do domu i zarejestrować online na: Zarejestruj swój numer | Plus (zarejestrujplus.pl)

Nam pozostaje już tylko wybranie, odpowiedniego dla siebie pakietu w ofercie Plus na kartę, a do wyboru mamy skrojone na każde potrzeby, cykliczne miesięczne pakiety Bez limitu. Każdy z nich zawiera nielimitowane rozmowy na telefon komórkowy i stacjonarny, nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i w roamingu UE oraz duże limity transferu danych.

Za 30 zł miesięcznie, możemy aktywować pakiet z limitem 30 GB transferu danych (7,09 GB w UE), za 35 zł - 40 GB (8,28 GB w UE), a za 40 zł z limitem 50 GB w miesiącu (9,46 GB w UE). Co więcej, nowi klienci oferty Plus na kartę mogą liczyć na 50% rabatu przez pierwsze dwa miesiące, co daje nam odpowiednio 15 zł, 17,50 zł i zaledwie 20 zł miesięcznie.

Gdzie te GIGApaki internetu mobilnego w smartfonie?

Wspominałem wcześniej o osobach, które na swoim smartfonie naprawdę intensywnie korzystają z dostępu do internetu - na słuchanie muzyki, podcastów, audiobooków czy oglądanie filmów i seriali w serwisach streamingowych. Tutaj z pomocą przychodzą gigantyczne pakiety transferu danych, przyznawane co miesiąc.

Na przykład weźmy środkowy pakiet w ofercie na kartę, za 35 zł miesięcznie (17,50 zł przez pierwsze dwa miesiące). Po doładowaniu konta i wysłaniu bezpłatnego SMS o treści ZGODA35 pod numer 80221, na start dostajemy aż 900 GB transferu danych, a przez kolejne 11 miesięcy po 500 GB, co łącznie da nam aż 6,4 TB do wykorzystania do ostatniego gigabajta.

Co to dokładnie oznacza? Otóż, nie w każdym miesiącu potrzebujemy na nasze aktywności tak dużych transferów danych, w jednym miesiącu możemy zużyć 100 GB, w drugim 200 GB, a w trzecim 300 GB, co nie oznacza, że ten niewykorzystany transfer nam przepada - tak jak ma to miejsce w abonamentach. Tak długo, jak mamy aktywny wybrany, cykliczny pakiet, tak długo cały przyznany transfer będzie czekał na naszym koncie do wykorzystania, nawet po tym pierwszym roku korzystania.

Nie chce mi się co miesiąc doładowywać konta

Osoby przyzwyczajone do abonamentów błędnie oceniają oferty na kartę, utożsamiając je z koniecznością pilnowania terminów, ważności konta i doładowywania go co miesiąc. To kolejny mit wokół ofert na kartę, który warto rozwiać.

Otóż wystarczy założyć nowe konto na nasz numer w Plus na kartę, na stronie lub w aplikacji mobilnej iPlus (Android i iOS), dodać kartę płatniczą i aktywować jeden z dostępnych pakietów w subskrypcji, a comiesięczna opłata będzie pobierana automatycznie z naszej karty, już bez konieczności ręcznego doładowywania i pilnowania terminów.

Co więcej osoby, które oglądają bardzo dużo filmów czy seriali w popularnym w Polsce serwisie streamingowym Disney+, w pakiecie za 55 zł miesięcznie mają już wliczony dostęp do niego. Dla przypomnienia, miesięczny koszt Disney+ aktywowany przez stronę serwisu kosztuje 37,99 zł miesięcznie, w subskrypcji Plusa płacimy w zasadzie jedyne 15 zł miesięcznie - o tyle ten pakiet jest droższy od opcji bez dostępu do Disney+.

Oczywiście tu też mamy większy limit transferu danych w pakiecie - 55 GB oraz 6400 GB do wykorzystania do ostatniego gigabajta. Taki pakiet przyda się nie tylko na oglądanie filmów i seriali na smartfonie, ale także wystarczy na inne nasze aktywności w sieci.

Fajnie to wszystko wygląda, ale ja już mam numer, nie potrzebuje nowego

Jeśli skusiły Was te GIGApaki internetu do smartfona i inne wymienione korzyści, a macie już numer u innego operatora, możecie go przenieść do oferty Plusa na kartę oraz skorzystać z dowolnego opisanego wyżej pakietu.

Tu już będzie wymagane minimum wysiłku i udanie się w tym celu do salonu Plusa, ale starania te zostaną wynagrodzone, aż 3 miesiącami bez opłacania wybranego pakietu. Skorzystacie z nich za 0 zł i dopiero od 4 miesiąca będzie pobierana z waszego konta miesięczna opłata.

Jak widać jest w czym wybierać w ofercie na kartę w Plusie - mnogość pakietów i setki gigabajtów do wykorzystania przez lata w przystępnych cenach pozwolą cieszyć się dostępem do sieci, realizować swoje pasje i co najważniejsze pozostawać w kontakcie z bliskimi, niezależnie od tego, gdzie akurat teraz się znajdujemy.

–

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus.