Powraca największy serial Netflix. Co jeszcze warto obejrzeć?

Już 6 sierpnia zadebiutuje pierwsza część drugiego sezonu "Wednesday". Kultowa postać z rodziny Addamsów powraca do Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowe wyzwania i tajemnice, wplątane w mroczny humor i intrygi z udziałem rodziny i przyjaciół. Niestety, Netflix podzielił ten sezon na dwie części, więc na kontynuację nowej serii będzie jeszcze trzeba troszkę poczekać. Również od 6 sierpnia na ekrany powróci polska produkcja "Krew z krwi" z trzecim sezonem, co ucieszy zwolenników naszych rodzimych kryminałów. Dla miłośników miłosnych perypetii, 13 sierpnia zadebiutuje drugi sezon brytyjskiego wydania "Love Is Blind UK". Widzowie będą mieli okazję śledzić, jak nowa grupa singli próbuje odnaleźć miłość, nie widząc swoich potencjalnych partnerów, co często prowadzi do zaskakujących, a czasem wzruszających historii...

Netflix sierpień 2025 - co obejrzeć?

Netflix w sierpniu nie zapomina również o fanach filmowych hitów. Na szczególną uwagę zasługuje premiera "Czwartkowego Klubu Zbrodni" - już 28 sierpnia. To adaptacja bestsellerowej powieści Richarda Osmana została wyreżyserowana przez Chrisa Columbusa i zapowiada się jako inteligentna i pełna humoru opowieść o grupie emerytów, którzy dla rozrywki rozwiązują niewyjaśnione morderstwa. W obsadzie zobaczymy takie gwiazdy jak Helen Mirren, Pierce Brosnan i Ben Kingsley. Fani polskiego kina również znajdą coś dla siebie – 27 sierpnia swoją premierę będzie miała komedia romantyczna "Planeta Singli 4: Wyspa" z Maciejem Stuhrem i Agnieszką Więdłochą. Ci, którzy szukają dreszczyku emocji, powinni zwrócić uwagę na "Wybór" (21 sierpnia), polityczny thriller o międzynarodowym zasięgu, w którym dwie przywódczynie stają w obliczu dramatycznych decyzji.

Warto też zwrócić uwagę na takie nowości, jak produkcje na licencji: "Turysta" czy dwie odsłony "Rodziny Addamsów", a także "Furiosa: Saga Mad Max" oraz "Interstellar". Dla osób lubiących nietypowe kino dobrą rekomendacją będzie na pewno "Asteroid City" Wesa Andersona.

Netflix sierpień 2025 - lista nowości. Premiery filmów i seriali