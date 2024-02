Wyczekiwana premiera Apple opóźniona. Też będziesz rozczarowany

Apple TV+ może nie jest najpopularniejszą platformą VOD, ale bez wątpienia nie brakuje na niej hitów. I to takich, o których wielu widzów rozprawia tygodniami. "Fundacja" bez wątpienia jest jednym z nich. I jeżeli czekacie z niecierpliwością na premierę trzeciego sezonu to... nie mam dobrych wieści. Zdjęcia do trzeciego sezonu miały zostać wznowione na dniach, ale na tę chwilę zostały one całkowicie przerwane. A wszystko rozegrało się podczas prób negocjacji z twórcami obejmujących m.in. obniżenie budżetu.

"Fundacja" nie ma szczęścia. Zdjęcia do trzeciego sezonu przerwano... ponownie

To nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o problemach z produkcją trzeciego sezonu "Fundacji". Pierwsze słuchy o kłopotach doszły nas już na starcie hollywoodzkich strajków. Wtedy to przerwano zdjęcia, które wznowione zostać miały w marcu. Zarówno ekipa produkcyjna jak i aktorzy mieli już docierać do Czech i Polski, gdzie kręcony jest serial, a jak poinformował serwis Deadline — zostali oni odesłani do domu. W tle zaś dzieją się dantejskie sceny związane z kolejnymi negocjacjami i obniżaniem budżetu. Najwyraźniej pięć milionów dolarów za odcinek serialu okazało się w kryzysie stawką zaporową nawet dla Apple.

Na tę chwilę nie znamy jednak żadnych szczegółów i... nikt nie wie, kiedy można spodziewać się wznowienia prac nad serialem. Prawdopodobnie wszystko przeciągnie się w czasie o kilka kolejnych miesięcy — tym samym premiery trzeciego sezonu "Fundacji" trudno spodziewać się wcześniej, niż w drugiej połowie przyszłego roku. A i to jest ten dość optymistyczny wariant.