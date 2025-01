Ten film był klapą w kinach - nareszcie obejrzymy go w domu

Jedną z najgłośniejszych premier na CANAL+ online w styczniu jest "Horyzont. Część 1" - epicki western w reżyserii Kevina Costnera, który również wciela się w główną rolę. Film opowiada o ekspansji na Dziki Zachód w czasach wojny secesyjnej, ukazując losy pionierów poszukujących lepszego życia. W tle zobaczymy konflikty z rdzennymi mieszkańcami oraz marzenie o idealnym mieście - Horizon, symbolu nadziei i lepszej przyszłości.

Fani niecodziennych produkcji z pewnością zwrócą uwagę na "Dream Scenario", zaskakującą komedię od studia A24 z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Cage wciela się w profesora, który niespodziewanie staje się bohaterem snów innych ludzi i zyskuje ogromną popularność. W serwisie można obejrzeć także nominowany do Oscara dramat "Perfect Days" Wima Wendersa o tokijskim sprzątaczu toalet, który odnajduje piękno w codzienności.

Wśród polskich produkcji wyróżniają się "Czarne Stokrotki" - serial kryminalny, w którym geolożka Lena (Karolina Kominek) wraca do rodzinnego Wałbrzycha w obliczu oskarżenia córki (Alicja Wieniawa-Narkiewicz) o porwanie dzieci. Lena rozpoczyna własne śledztwo, które prowadzi ją do opuszczonych kopalni, tajemniczego stowarzyszenia i mrocznych sekretów z przeszłości. Miłośnicy mocnych wrażeń nie mogą przegapić "Niezniszczalnych 4", kolejnej odsłony kultowej serii filmów akcji. Tym razem Jason Statham i Sylvester Stallone muszą powstrzymać groźnego przeciwnika, który chce doprowadzić do wojny nuklearnej. Film obfituje w spektakularne sceny walki, pościgi i widowiskowe eksplozje.

CANAL+ online doda do oferty także wiele innych interesujących tytułów. Wśród nich znajdziemy "Belgravia: The Next Chapter", brytyjski serial historyczny, będący kontynuacją "Belgravii", osadzony w realiach epoki wiktoriańskiej. Na fanów seriali kryminalnych czekają nowe odcinki "Prawa i porządku: przestępczość zorganizowana 4", w którym detektyw Elliot Stabler walczy z nowym syndykatem przestępczym, oraz "McDonald I Doods 4", gdzie detektywi McDonald i Dodds rozwiązują zagadki kryminalne w malowniczym Bath. Nie brakuje również poruszających dokumentów, takich jak "Ravensbrück. Ostatni świadkowie" o byłych więźniarkach niemieckiego obozu koncentracyjnego czy "Nie chcemy innej ziemi" o walce o przetrwanie w Maser Yatta.

CANAL+ online styczeń 2025 - nowości (lista)