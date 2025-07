Hit Nintendo trafi do kin. Wiemy, kto zagra główne role

Kinowe filmy na podstawie gier Nintendo to hit murowany. Przekonaliśmy się o tym wraz z premierą „Super Mario Bros. Film”, która miała miejsce w 2023 r. Produkcja, za którą odpowiada Nintendo, studio Illumination oraz Universal Pictures przyciągnęła do kin ogromne liczby widzów. I to nie nie tylko fanów wąsatego hydraulika, którego przygody przeżywamy od lat 80. ubiegłego wieku. Na całym świecie film przyniósł też rekordowe pieniądze – ponad 1,36 mld dolarów, stając się jednocześnie pierwszą w historii adaptacją gier wideo, której udało się przekroczyć miliard dolarów. Już przed premierą, szef Nintendo wspominał, że firma zainteresowana jest stworzeniem większej liczby produkcji opowiadających historię innych bohaterów, które japońska korporacja ma w swoim portfolio.

W przygotowaniu jest kontynuacja animowanych przygód Mario i spółki oraz aktorska adaptacja drugiej najważniejszej serii Nintendo: „The Legend of Zelda”. To bez wątpienia jedna z najmocniejszych marek, jakie Japończycy mają w swoim portfolio. Wystarczy popatrzeć na sprzedaż ostatnich gier z serii dostępnych na Nintendo Switch. Na koniec marca tego roku The Legend of Zelda: Breath of the Wild sprzedało się w nakładzie 32,81 mln egzemplarzy, a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom przekroczyło liczbę 21,73 mln sprzedanych sztuk. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, które na rynku pojawiło się pod koniec września ubiegłego roku w kilka miesięcy rozeszło się w nakładzie przekraczającym 4 mln sztuk. Nie dziwne więc, że Nintendo szuka dodatkowych sposobów przyciągnięcia uwagi graczy i widzów i zarobienia dodatkowych pieniędzy.

Kinowe „The Legend of Zelda” z konkretami. Kto zagra główne role?

Teraz Nintendo i Sony Pictures zdradzają nazwiska aktorki i aktora, którzy wcielą się w głównych bohaterów nowego filmu. W Zeldę wcieli się brytyjska aktorka Bo Bragason, która na swoim koncie ma kilka ról filmowych i telewizyjnych. Miała też styczność z grami wideo, gdzie podkładała głos młodej Lunie w Final Fantasy XV. Linka zagra Evan Ainsworth. Młody aktor nie ma dużego doświadczenia, ale pojawił się w kilku produkcjach filmowych i telewizyjnych oraz podkładał głos pod Pinokio w filmie z 2022 r.

Kinowe „The Legend of Zelda” zadebiutować ma w kinach 7 maja 2027 r.