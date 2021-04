dania konsumentowi wyboru, czy woli naprawiać produkt, czy wymienić go na nowy – jeżeli sprawa dotyczy trwałości danego urządzenia, konsumenci w Hiszpanii będą mogli wybrać, czy chcą, by ich obecne urządzenie było naprawiane, czy też – wymienione na zupełnie nowe. Bardzo przydatny przepis, jeżeli np. ma się podejrzenie o wadliwości jakiejś partii sprzętu.

– jeżeli sprawa dotyczy trwałości danego urządzenia, konsumenci w Hiszpanii będą mogli wybrać, czy chcą, by ich obecne urządzenie było naprawiane, czy też – wymienione na zupełnie nowe. Bardzo przydatny przepis, jeżeli np. ma się podejrzenie o wadliwości jakiejś partii sprzętu. zawierania umów także na treści cyfrowe, w których towarem są dane użytkownika – jest to moim zdaniem krok w stronę większej świadomości konsumentów, że ich dane osobowe są opłatą za usługę i również mają swoją wartość.

– jest to moim zdaniem krok w stronę większej świadomości konsumentów, że ich dane osobowe są opłatą za usługę i również mają swoją wartość. oferowania niezwłocznie usług i produktów cyfrowych niezwłocznie po uiszczeniu opłaty – dosyć kontrowersyjny zapis, który z pewnością wielu osobom się nie spodoba, ponieważ de facto usuwa możliwość preorderów na takie rzeczy jak gry czy muzyka w formie cyfrowej. Zgaduję jednak, że jest to odpowiedź na jakieś lokalne problemy tamtejszego rynku.

– dosyć kontrowersyjny zapis, który z pewnością wielu osobom się nie spodoba, ponieważ de facto usuwa możliwość preorderów na takie rzeczy jak gry czy muzyka w formie cyfrowej. Zgaduję jednak, że jest to odpowiedź na jakieś lokalne problemy tamtejszego rynku. uczciwszej reklamy – gwarancje handlowe (czyli np. treść reklamy) będą przeważały nad gwarancjami pisemnymi, jeżeli są korzystniejsze dla konsumenta.

Oczywiście, że producenci przerzucą koszty na konsumentów – zawsze tak robią

Jeżeli powyższe regulacje wydają się wam zbyt piękne, żeby nie było w tym żadnego haczyka – zapewne macie rację. O ile są one z pewnością dobre dla konsumentów i w dłuższej perspektywie – także dla planety, ponieważ łatwiejsza możliwość naprawy to też mniej elektrośmieci, to trzeba pamiętać, że oferowanie dłuższej gwarancji czy posiadanie części zamiennych to dla producentów koszta. Koszta, których nie będą chcieli ponosić zmniejszając swój zysk, dlatego jestem prawie pewien, że znaczną część tych kosztów poniosą konsumenci w postaci wyższych cen urządzeń. Paradoksalnie jednak, podniesienie cen może spowodować, że kupujący będą mniej skłonni kupić np. nowy smartfon, ale zamiast tego dłużej zostaną przy swoim obecnym, a nowe prawo będzie im ułatwiało dbanie o nieg0, oferując wydłużony serwis gwarancyjny i możliwość naprawy.

Wspomniana dyrektywa współgra z wprowadzonymi w tym roku przepisami dotyczącymi prawa do naprawy swoich urządzeń i jakąś formą nadążenia za niekorzystnymi działaniami producentów w stosunku do klientów. Oczywiście – w tym temacie zostało jeszcze wieeele do zrobienia. Producenci wciąż mogą sprawić, by urządzenie po kilku latach straciło większość reklamowanych funkcji, bądź też uniemożliwiać naprawdę urządzeń przez nakładane przez siebie, niczym nieuzasadnione restrykcje. Dobrze jest jednak słyszeć, że gdzieś na świecie jest władza, która chce coś z tym problemem zrobić, działając na rzecz konsumentów i środowiska naturalne.

I z tego trzeba brać przykład.

Źródło