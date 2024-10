Historyczny moment dla polskiego wrestlingu. Gale tej federacji zobaczymy w telewizji

Nie jesteśmy Ameryką – wrestling w Polsce nigdy nie dorówna WWE, ale krajowi fani wkładają naprawdę wiele serca w to, by ta nietypowa dziedzina rozrywki sportowej stawała się coraz bardziej profesjonalna. W historii polskiego wrestlingu było kilka prób stworzenia federacji, którym ostatecznie bliżej było do lokalnych eventów hobbystów, niż do poważnych wydarzeń wrestlingowych. Prime Time Wrestling – federacja Arkadiusza Pawłowskiego – dokonało jednak przełomu. Po raz pierwszy w historii polskie gale zagoszczą w telewizji i to na kanale, który transmituje wydarzenia World Wrestling Entertaiment.

PTW w telewizji jeszcze w tym miesiącu

Prime Time Wrestling zaczynało jako fanowski projekt i szczerze mówiąc nie wierzyłem w sukces tworu Pawłowskiego – konferansjera znanego między innymi z występów na galach freak fight. Z czasem jednak w PTW – okazjonalnie, ale jednak – zaczęły pojawiać się byłe gwiazdy najwyższego formatu, takie jak Santino Marella czy Chris Masters, którzy przed laty brylowali na arenach WWE. To sprawiło, że PTW zaczęto traktować poważnie – dziś natomiast przyszła pora na kolejny kamień milowy.

PTW poinformowało o nawiązaniu oficjalnego partnerstwa z Extreme Sports Chanel – telewizyjnym kanale, transmitującym od ponad dwóch dekad najważniejsze gale WWE. Polskie gale będą wchodziły do oferty małymi kroczkami. Już 27 października PTW zaliczy swój debiut, ale będzie to powtórka gali sprzed 3 lat. Stacja planuje wyemitować wszystkie dotychczasowe wydarzenia PTW (dostępne w przeszłości w formacie PPV) i dopiero potem dać widzom możliwość śledzenia aktualnych eventów.

Ci zaś, którzy wciąż o karierze wrestlera marzą, mogą zainteresować się wciąż trwającą rekrutacją do akademii PTW, gdzie nauczyć się można nie tylko techniki „walki” w ringu, ale też umiejętności aktorskich – niezbędnych do wiarygodnego wchodzenia w wybraną postać.