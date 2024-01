10 000 nitów jasności w telewizorze - Hisense podnosi poprzeczkę

Hisense stawia na technologię ULED X

Na CES w Las Vegas Hisense zaprezentował najnowsze modele telewizorów z serii ULED X i ponownie pokazuje, że technologia LCD nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa. Wśród nowych modeli telewizorów znajdziemy między innymi urządzenie o przekątnej 110 cali - 110UX, który dzięki technologii ULED X oferuje jasny i wyraźny obraz o szczytowej jasności na poziomie aż 10 000 nitów. Telewizor ten został wyposażony w 40 000 stref lokalnego przyciemniania, co wcale nie stawia go na przegranej pozycji w rywalizacji z ekranami OLED i pewnie dlatego został wyróżniony tytułem CES Innovation Award.

Pozostałe modele z tej serii to 98UX – telewizor Mini LED oferujący ponad 10 000 stref lokalnego przyciemniania, które zapewniają precyzyjną kontrolę światła i wysoki kontrast. Dzięki szczytowej jasności wynoszącej aż 5000 nitów, 98UX gwarantuje bogate barwy i najwyższą jakość obrazu. Model 75UX ma natomiast zaledwie 14 milimetrów głębokości, co czyni go najcięższym telewizorem Mini LED na rynku. Oprócz ultra cienkiego ekranu, wyróżnia go także 5000 stref lokalnego przyciemniania, które są gwarancją pełnej kontroli jasności oraz wysokiego kontrastu. Swoistą ciekawostką jest też wyświetlacz Canvas TV, który zapewnia równowagę pomiędzy technologią a sztuką. Jego unikalny uchwyt ścienny pozwala na zawieszenie ekranu równo ze ścianą, integrując go z wybraną przestrzenią w domu.

Hisense stawia na projektory laserowe

Firma nie zamierza też zrezygnować z technologii laserowej, wprowadzając do oferty kolejne projektory. Jedno z takich urządzeń - PX1-Pro miałem okazję testować i zrobił na mnie spore wrażenie, a teraz oferta będzie rozbudowana o jeszcze lepsze modele. Podczas tegorocznej edycji targów CES marka zaprezentowała telewizor laserowy 8K Sonic Creen oferujący największy ekran dźwiękowy na rynku. Urządzenie wyróżnia strefa dźwięku o powierzchni 3,4 m2 oraz ponad 100 000 modułów dźwiękowych. Dźwięk generowany jest przez panel umieszczony pod samym ekranem, dzięki czemu najnowszy model Hisense zapewnia wrażenia audiowizualne na najwyższym poziomie, wciągając widza w centrum akcji. Ekran został zaprojektowany tak, by umożliwić jego zwijanie, natomiast dzięki antyrefleksyjnej powłoce ekran nie odbija światła zewnętrznego, a widzowie mogą cieszyć się odpowiednio jasnym obrazem.

Kolejną nowością z kategorii Laser TV zaprezentowaną podczas targów CES 2024 jest model Ultra Slim 4K Laser TV wyposażony w kompaktowy silnik laserowy oraz technologię Ultra Slim Display. Nowy model od Hisense to najmniejszy telewizor laserowy dostępny na rynku. Ultra Slim 4K Laser TV wyróżnia ultra cienki ekran o grubość zaledwie 1,57 cm oraz niewielka waga – 7,5kg. Kompaktowy rozmiar telewizora pozwala na jego łatwą instalację w każdej przestrzeni. Warto pewnie zwrócić też uwagę na ekran Ultra Black Screen Laser TV, który jako pierwszy na świecie wykorzystuje technologię antyodblaskowej folii, stworzonej z nanocząsteczek, która poprawia efektywność odbijania światła zewnętrznego o 50%, tym samym zwiększając jasność i kontrast wyświetlanego obrazu.

Hisense celuje też w motoryzację

Hisense zaprezentował także technologię wyświetlaczy przeznaczoną dla przemysłu motoryzacyjnego. Wyświetlacz AR Heads-Up Display (HUD) łączy technologię holograficzną oraz trójkolorowy laser TriChroma, dzięki czemu przekształca przednią szybę pojazdu w centrum informacyjne. To rozwiązanie zapewnia kierowcom jednoczesny dostęp do wirtualnych obrazów oraz rzeczywistego otoczenia przy zachowaniu pełnej widoczności. Za swoją innowacyjność urządzenie zostało wyróżnione nagrodą CES 2024 Innovation Award Honoree.