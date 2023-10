Masz te aplikacje na telefonie ze starym Androidem? Resetuj urządzenie!

CERT Orange już we wrześniu alarmował, iż docierają do ich zespołu informacje o złośliwym oprogramowaniu instalowanym na urządzeniach ze starszą wersją Androida, a będącym w stanie nawiązywać połączenia telefoniczne na zagraniczne numery, generując klientom rachunki liczone w tysiącach złotych - połączenia te wykonywane były głównie w nocy.

Teraz specjalistom CERT Orange udało się ustalić, jakie urządzenia są infekowane i jakim dokładnie oprogramowaniem, dzięki uzyskaniu dostępu do zainfekowanego urządzenia, udostępnionego im przez jednego z klientów.



Co istotne tutaj, złośliwe aplikacje wykorzystywały tu podatność CVE-2020-0069 na procesory MediaTek. Na dziś zidentyfikowano poniższe urządzenia z Androidem w wersji 4.4 do 8.1, na których były one zainstalowane:

Realtek Kiano_Elegance_32 Kruger_Matz MOVE_6_mini LEAGOO Alfa 5 S-TELL P850 Alba Alba 6 Fly Photo Pro Archos Archos Core 55S Libre W808 OV-Vertis myPhone Pocket_2 K0708 CX-786 alps note9 pro JESY J9S Alps P33Pro K0790 K77 Spreadtrum PRO5023POE01 Wintouch K77 Hisense Hisense C20 FULCOL K900 Xiaomi Redmi Note 3 Kruger_Matz Kruger&Matz Drive 5 Alps P43pro

Z kolei lista złośliwych aplikacji przedstawia się następująco (na dziś zidentyfikowanych, CERT Orange zaznacza, że nie jest ona jeszcze zamknięta):

com.android.system.ultimate (System Core)

com.android.wifi.ptop (LEAGOO Share)

com.bbqbar.browser.test (Mini World)

com.biz.ayt (bizayt)

com.htfz.emfp (com.htfz.emfp)

com.izpgo.haaia (haaia)

com.kkks.jmba (com.kkks.jmba)

com.ldkv.ex.xm.gbbz (com.ldkv.ex.xm.gbbz)

com.stkj.android.dianchuan (DCShare)

com.zhyw.uqak (com.zhyw.uqak)

Jeśli znajdziecie którąś z tych aplikacji u siebie w smartfonie lub u znajomych czy w urządzeniach kogoś z rodziny, konieczne będzie przywrócenie smartfona do ustawień fabrycznych. Samo odinstalowanie złośliwych aplikacji nic nie daje - po restarcie urządzenia, pojawiają się one ponownie w systemie.

Źródło: CERT Orange via Niebezpiecznik.

