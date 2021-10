Wydarzenie rozpoczęło się od przeglądu największych hitów HBO i WarnerMedia oraz streamu, który pokonywał drogi krajów i miast Europy. Serwis wychodzi naprzeciw oczekiwaniom widzów, do których dotrze bezpośrednio na całym świecie. 15 miesięcy temu uruchomiono HBO Max i ma 40 mln użytkowników. Usługa trafi 26 października do krajów skandynawskich oraz Hiszpanii i Andory. Na początku 2022 roku HBO Max wystartuje w Polsce wraz z wieloma innymi krajami Starego Kontynentu.

HBO Max wystartuje bazując na zupełnie nowej platformie technologicznej, użytkownicy będą mogli tworzyć profile, także dla dzieci, gdzie dostępne są wybrane treści dla młodszych. Serwis będzie serwować personalizowane rekomendacje i sugestie.

"I tak po prostu...", czyli nowy rozdział "Seksu w wielkim mieście" pojawi się już w grudniu. Na platformie będą oczywiście wszystkie filmy z serii o Harrym Potterze, w tym "Fantastyczne zwierzęta". Będą też "Batman" i "Władca pierścieni". W 2022 dodane będą też "Lśnienie", "Matrix", "Dunkierka", "Czarnoksiężnik z OZ". Nowa odsłona "Kosmicznego Meczu", "Legionu samobójców", aż po "Diunę" - te produkcje mają być dostępne online w wybranych krajach na HBO Max.

HBO przypomniało swoje klasyki jak "Prawo ulicy", "Rodzina Soprano", "Gra o tron", "Od nowa", a także produkcje od Warnera: "Przyjaciele", "Teoria wielkiego podrywu", "Dwóch i pół", "West Wing", "Ostry dyżur" i "Życie na fali". W ramówce pojawi się także 3. sezon "Sukcesji", a także "Ród Smoka", czyli wyczekiwany spin-off "Gry o tron". Powróci także "Wychowani przez Wilki" Ridley'a Scotta oraz nowa wersja "Plotkary".

Dla najmłodszych widzów przygotowano nowe oraz powracające produkcje: "Looney Tunes Cartoons", "Tom i Jerry", "Scoob!", "Teen Titans Go!", "Świnka Peppa", jak "Znajdź mnie w Paryżu" oraz "Biuro Ochrony Magii" czy "LEGO Batman". "Robot Chicken", "Primal" oraz "Rick i Morty" również będą w usłudze. Podsumowano także nadchodzące produkcje DC, jak "Joker", "Batman vs. Superman" czy "Liga sprawiedliwości: Zacka Snydera". "Superman i Louis" oraz "Doom Patrol". HBO zapowiedziało także serial "Peacemaker" z Johnem Ceną, który zagrał tę postać w nowym "Legionie samobójców". Premiera na HBO Max w 2022 roku.

HBO obiecuje także dalsze inwestycje w seriale oryginalne w Europie m. in. z Hiszpanii, Danii, Norwegii, Czech i Polski z kategorii sci-fi, komedii, true crime i dramatów oraz wielu innych.

Filmy Warner Bros. na HBO Max 45 dni po premierze w kinach!

Widzowie HBO Max będą czekać niecałe 6 tygodni na premierę nowych filmów Warner Bros. na platformie VOD. Rewolucja, jaką było udostępnianie filmów jednocześnie w kinach i online nie będzie kontynuowana, ale skrócenie okna pomiędzy premierami do zaledwie 45 dni jest sporą zmianą.

Ile będzie kosztować HBO Max w Polsce?

Na cenę w złotówkach przyjdzie nam poczekać do okresu bliżej premiery usługi w Polsce, ale bazując na tym, jak wyglądało to w innych regionach, możemy raczej spodziewać się utrzymania ceny 24,99 zł lub delikatnego obniżenia (mniej prawdopodobne). Dla nowych klientów będą przygotowane oczywiście promocje, w tym darmowy okres próbny. Dziś dowiedzieliśmy się, że do 2026 roku HBO Max pojawi się w ponad 190 krajach.

Wpis aktualizowany...