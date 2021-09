Do głównych kandydatów należeli "Ted Lasso", "The Crown" oraz "Mare z Easttown" i to właśnie te produkcje zgarnęły najwięcej statuetek. Produkcja Apple TV+ wygrała w kategoriach serial komediowy, aktor pierwszoplanowy w komedii, aktor drugoplanowy oraz aktorka drugoplanowa. Do jeszcze większej dominacji jednego tytułu doszło w pozostałych kategoriach, bo "The Crown" zgarnęło większość ze swoich nominacji.

Netflix ma wiele powodów do radości po Emmy 2021

Szans było aż 24, a ze statuetek cieszyli się Olivia Colman, Josh O'Connor, Gillian Anderson, Tobias Menzies i Claire Foy, którzy stanowili trzon obsady. "The Crown" wygrało też w kategorii najlepszego serialu dramatycznego i to właśnie produkcja Netfliksa jest liderem rankingu po tej ceremonii z 11 nagrodami.. "The Mandalorian" od Disney+, który nominowany był w sumie w 24 kategoriach, uzbierał7 statuetek.

Swoją obecność zaznaczył także "Gambit królowej", który wygrał w kategorii film telewizyjny/seria limitowana, a za reżyserię nagrodę przyznano Scottowi Frankowi. Przypomnijmy, że to właśnie w tym tytule gościnnie pojawił się Marcin Dorociński, a serial stał się ostatnio tłem dla głośnego pozwu wystosowanego przez szachistkę, ponieważ uznano, że jedna z kwestii dialogowych jest seksistowska.

HBO będzie dobrze wspominać Emmy 2021

Jeśli chodzi o nagrodę za rolę pierwszoplanową wśród serii limitowanych, to tutaj bezapelacyjnym zwycięzcą okazał się Ewan McGregor, który swoim występem w Halstonie oczarował widzów i krytyków. Kate Winslet nie dała natomiast szans rywalkom w kategorii aktorka pierwszoplanowa w serii limitowanej, dzięki czemu powiększyła dorobek "Mare z Easttown" od HBO.

Produkcja pozwoliła także zwyciężyć Evanowi Petersowi i Julianne Nicholson wśród drugoplanowych aktorów i aktorek. Na konto HBO powędrowały także statuetki dla najlepszego talk-show "Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem", a także aktora występującego gościnnie w serialu dramatycznym - zdobył ją Courtney B. Vance, którego można było zobaczyć w "Krainie Lovecrafta".

Emmy 2021 - lista zwycięzców

Seria limitowana

Zwycięzca: "The Queen’s Gambit"

"I May Destroy You"

"Mare of Easttown"

"The Underground Railroad"

"WandaVision"

Serial dramatyczny

Zwycięzca: "The Crown"

"The Boys"

"Bridgerton"

"The Handmaid’s Tale"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Pose"

"This Is Us"

Komedia

Zwycięzca: "Ted Lasso"

"black-ish"

"Cobra Kai"

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"Hacks"

"The Kominsky Method"

"PEN15"

Aktor pierwszoplanowy, serial dramatyczny

Zwycięzca: Josh O’Connor, "The Crown"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Jonathan Majors, "Lovecraft Country"

Regé-Jean Page, "Bridgerton"

Billy Porter, "Pose"

Matthew Rhys, "Perry Mason"

Aktorka pierwszoplanowa, serial dramatyczny

Zwycięzca: Olivia Colman, "The Crown"

Uzo Aduba, "In Treatment"

Emma Corrin, "The Crown"

Elisabeth Moss, "The Handmaid’s Tale"

Mj Rodriguez, "Pose"

Jurnee Smollett, "Lovecraft Country"

Aktor pierwszoplanowy, seria limitowana/film telewizyjny

Zwycięzca: Ewan McGregor, "Halston"

Paul Bettany, "WandaVision"

Hugh Grant, "The Undoing"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Leslie Odom Jr., "Hamilton"

Aktorka pierwszoplanowa, seria limitowana/film telewizyjny

Zwycięzca: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Michaela Coel, "I May Destroy You"

Cynthia Erivo, "Genius: Aretha"

Elizabeth Olsen, "WandaVision"

Anya Taylor-Joy, "The Queen’s Gambit"

Scenariusz, seria limitowana

Zwycięzca: Michaela Coel, "I May Destroy You"

Jac Schaeffer, "WandaVision," "Filmed Before a Live Studio Audience"

Scott Frank, "The Queen’s Gambit"

Laura Donney, "WandaVision," "Previously On"

Brad Ingelsby, "Mare of Easttown"

Chuck Hayward and Peter Cameron, "WandaVision," "All-New Halloween Spooktacular!"

Reżyseria, seria limitowana

Zwycięzca: Scott Frank, "The Queen’s Gambit"

Barry Jenkins, "The Underground Railroad"

Michaela Coel and Sam Miller, "I May Destroy You" ("Ego Death")

Thomas Kail, "Hamilton"

Sam Miller, "I May Destroy You" ("Eyes Eyes Eyes Eyes")

Matt Shakman, "WandaVision"

Craig Zobel, "Mare of Easttown"

Aktor pierwszoplanowy, komedia

Zwycięzca: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Anthony Anderson, "black-ish"

Michael Douglas, "The Kominsky Method"

William H. Macy, "Shameless"

Kenan Thompson, "Kenan"

Aktorka pierwszoplanowa, komedia

Zwycięzca: Jean Smart, "Hacks"

Aidy Bryant, "Shrill"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Allison Janney, "Mom"

Tracee Ellis Ross, "black-ish"

Reżyseria, komedia

Zwycięzca: Lucia Aniello, "Hacks" ("There Is No Line (Pilot)")

Susanna Fogel, "The Flight Attendant" ("In Case of Emergency")

James Burrows, "B Positive" ("Pilot")

Zach Braff, "Ted Lasso" ("Biscuits")

M.J. Delaney, "Ted Lasso" ("The Hope That Kills You")

Declan Lowney, "Ted Lasso" ("Make Rebecca Great Again")

James Widdoes, "Mom" ("Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak")

Scenariusz, komedia

Zwycięzca: Lucia Aniello, Paul W. Downs and Jen Statsky, "Hacks" ("There Is No Line (Pilot)")

Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly, "Ted Lasso" ("Make Rebecca Great Again")

Meredith Scardino, "Girls5eva" ("Pilot")

Steve Yockey, "The Flight Attendant" ("In Case of Emergency")

Maya Erskine, "PEN15" ("Play")

Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly, "Ted Lasso" ("Pilot")

Aktor drugoplanowy, serial dramatyczny

Zwycięzca: Tobias Menzies, "The Crown"

Giancarlo Esposito, "The Mandalorian"

O-T Fagbenle, "The Handmaid’s Tale"

John Lithgow, "Perry Mason"

Max Minghella, "The Handmaid’s Tale"

Chris Sullivan, "This Is Us"

Bradley Whitford, "The Handmaid’s Tale"

Michael Kenneth Williams, "Lovecraft Country"

Aktorka drugoplanowa, serial dramatyczny

Zwycięzca: Gillian Anderson, "The Crown"

Helena Bonham Carter, "The Crown"

Madeline Brewer, "The Handmaid’s Tale"

Ann Dowd, "The Handmaid’s Tale"

Aunjanue Ellis, "Lovecraft Country"

Emerald Fennell, "The Crown"

Yvonne Strahovski, "The Handmaid’s Tale"

Samira Wiley, "The Handmaid’s Tale"

Reżyseria, serial dramatyczny

Zwycięzca: Jessica Hobbs, "The Crown" ("War")

Julie Anne Robinson, "Bridgerton" ("Diamond of the First Water")

Jon Favreau, "The Mandalorian" ("Chapter 9: The Marshal")

Steven Canals, "Pose" ("Series Finale")

Benjamin Caron, "The Crown" ("Fairytale")

Liz Garbus, "The Handmaid’s Tale" ("The Wilderness")

Scenariusz, serial dramatyczny

Zwycięzca: Peter Morgan, "The Crown" ("War")

Jon Favreau, "The Mandalorian" ("Chapter 16: The Rescue")

Rebecca Sonnenshine, "The Boys" ("What I Know")

Yahlin Chang, "The Handmaid’s Tale" ("Home")

Dave Filoni, "The Mandalorian" ("Chapter 13: The Jedi")

Misha Green, "Lovecraft Country" ("Sundown")

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock and Our Lady J, "Pose" ("Series Finale")

Aktor drugoplanowy, seria limitowana/film telewizyjny

Zwycięzca: Evan Peters, "Mare of Easttown"

Thomas Brodie-Sangster, "The Queen’s Gambit"

Daveed Diggs, "Hamilton"

Paapa Essiedu, "I May Destroy You"

Jonathan Groff, "Hamilton"

Anthony Ramos, "Hamilton"

Aktorka drugoplanowa, seria limitowana/film telewizyjny

Zwycięzca: Julianne Nicholson, "Mare of Easttown"

Renée Elise Goldsberry, "Hamilton"

Kathryn Hahn, "WandaVision"

Moses Ingram, "The Queen’s Gambit"

Jean Smart, "Mare of Easttown"

Phillipa Soo, "Hamilton"

Aktor drugoplanowy, komedia

Zwycięzca: Brett Goldstein, "Ted Lasso"

Carl Clemons-Hopkins, "Hacks"

Brendan Hunt, "Ted Lasso"

Nick Mohammed, "Ted Lasso"

Paul Reiser, "The Kominsky Method"

Jeremy Swift, "Ted Lasso"

Kenan Thompson, "Saturday Night Live"

Bowen Yang, "Saturday Night Live"

Aktorka drugoplanowa, komedia

Zwycięzca: Hannah Waddingham, "Ted Lasso"

Aidy Bryant, "Saturday Night Live"

Hannah Einbinder, "Hacks"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Rosie Perez, "The Flight Attendant"

Cecily Strong, "Saturday Night Live"

Juno Temple, "Ted Lasso"

Występ gościnny, serial dramatyczny

Zwycięzca: Claire Foy, "The Crown"

Alexis Bledel, "The Handmaid’s Tale"

Mckenna Grace, "The Handmaid’s Tale"

Sophie Okonedo, "Ratched"

Phylicia Rashad, "This Is Us"

Występ gościnny, serial dramatyczny

Zwycięzca: Courtney B. Vance, "Lovecraft Country"

Don Cheadle, "The Falcon and the Winter Soldier"

Charles Dance, "The Crown"

Timothy Olyphant, "The Mandalorian"

Carl Weathers, "The Mandalorian"

Występ gościnny, komedia

Zwycięzca: Maya Rudolph, "Saturday Night Live"

Jane Adams, "Hacks"

Yvette Nicole Brown, "A Black Lady Sketch Show"

Bernadette Peters, "Zoey’s Extraordinary Playlist"

Issa Rae, "A Black Lady Sketch Show"

Kristen Wiig, "Saturday Night Live"

Występ gościnny, komedia

Zwycięzca: Dave Chappelle, "Saturday Night Live"

Alec Baldwin, "Saturday Night Live"

Morgan Freeman, "The Kominsky Method"

Daniel Kaluuya, "Saturday Night Live"

Daniel Levy, "Saturday Night Live"

Film telewizyjny

Zwycięzca: "Dolly Parton’s Christmas on the Square"

"Oslo"

"Robin Roberts Presents: Mahalia"

"Sylvie’s Love"

"Uncle Frank"