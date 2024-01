Ostatnia szansa na seans. 50 tytułów za chwilę znika z HBO Max

W obliczu nieustannie ewoluującego świata serwisów streamingowych, widzowie HBO Max stają przed niespodziewanym wyzwaniem – koniecznością pożegnania się z ulubionymi tytułami, które niebawem znikną z oferty. Wśród znikających filmów znajdują się światowe hity. Sprawdźmy szczegóły dotyczące tego, jakie tytuły opuszczają platformę i co to oznacza dla fanów tych produkcji.

Jakie filmy znikają z HBO Max w styczniu 2024?

Nowy rok przynosi znaczące zmiany w świecie serwisów streamingowych, których biblioteki treści stają się coraz bardziej dynamiczne. Platformy te regularnie korzystają z filmów na licencji, oferując je swoim widzom na ograniczony czas. HBO Max, jeden z przodujących serwisów, również podąża tą ścieżką.

W styczniu 2024 roku z platformy znika 50 filmów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów. Wśród tytułów, które opuszczają platformę, znajdują się takie hity jak „Gomorrah”, „Ghostbusters – Pogromcy duchów”, oraz klasyczny film „Dawno temu w Ameryce”. Utrata tych tytułów może być rozczarowująca dla widzów, którzy już niedługo będą musieli szukać alternatywnych sposobów, aby je obejrzeć.

Dla fanów tytułów, które niedługo znikną z oferty HBO Max, nadchodzi świetna okazja do zorganizowania maratonu filmowego. To idealny moment, aby w pełni wykorzystać wykupiony abonament, zagłębiając się w te wyjątkowe produkcje. Bez różnicy, czy oglądamy je po raz pierwszy, czy mamy ochotę na ich odświeżenie.

Hity na HBO Max ostatnia szansa. Co warto zobaczyć?

Na początku 2024 roku, rynek serwisów streamingowych doświadcza znaczących zmian, które dotykają zarówno dostawców treści, jak i ich odbiorców. Serwisy takie jak HBO Max, w odpowiedzi na ewoluujące warunki rynkowe i strategie licencyjne, decydują się na usunięcie ze swojej oferty szeregu filmów. Wśród produkcji, które niebawem opuszczą HBO Max, znajdują się znaczące i popularne obrazy, takie jak „Gomorrah”, „Ghostbusters – Pogromcy duchów” oraz „Dawno temu w Ameryce”.

„Gomorrah” to włoski film kryminalny, który wnikliwie i bezkompromisowo ukazuje działalność neapolitańskiej mafii. Film, oparty na bestsellerowej książce Roberto Saviano, zyskał uznanie za swoje realistyczne przedstawienie brutalnego świata przestępczego. Z kolei "Ghostbusters – Pogromcy duchów" to remake kultowej komedii z lat 80., która zdobyła serca widzów na całym świecie dzięki swojemu unikalnemu połączeniu humoru, akcji i elementów paranormalnych.

Ostatni z tytułów, „Dawno temu w Ameryce”, to epicka opowieść o życiu amerykańskich gangsterów, reżyserowana przez słynnego Sergia Leone. Film ten, znany ze swojej charakterystycznej narracji i głębokiej analizy etosu „amerykańskiego snu”, jest uważany za jeden z klasyków kina.

Filmy znikają z HBO styczeń 2024

Wśród tytułów, które opuszczają serwis, znajdziemy różnorodność gatunków i stylów, od kultowych klasyków po nowsze produkcje. To moment, który przypomina o zmieniającej się naturze bibliotek serwisów VOD, gdzie filmy i seriale są cyklicznie aktualizowane. Każdy miłośnik kina, niezależnie od swoich preferencji, znajdzie wśród tych pozycji coś dla siebie – od dramatów i komedii, przez thrillery, aż po filmy familijne.

HBO Max usuwa te filmy w styczniu 2024. Ostatnia szansa na seans:

Gdzie jest Anne Frank (2021) Prawdziwa historia (2016) Ghostbusters – Pogromcy duchów (2016) Gomorra: Kulisy serialu (2021) Gomorrah (2008) 1000 lat po Ziemi (2013) 3stopy (2018) Jowisz (2019) Kamień, papier, nożyczki (2018) Kraina Jane Austen (2013) Kraina chwały (2020) Chłopięcy świat (1993) Cud (2022) Czarna lista Hollywood (1991) Dawno temu w Ameryce (1984) Zamieniłam się na zmiany (2022) Znikająca mgła (2021) Żywa (2020) Dom ślimaków (2021) Azor (2021) Bramkarz 2024-01-31 (2020) Bucky Larson: Urodzony gwiazdor (2011) Don kontra błyskawica (2021) Doszli razem 2(2014) Drzemka (2021) Duch śniegów (2021) Eksplozje (2021) Gotowe do złożenia (2017) Historia o miłości i pożądaniu (2021) Jowisz (2019) Kamień, papier, nożyczki (2018) Kraina Jane Austen (2013) Okaleczone (2015) Pielgrzymi (2021) Piosenka dla Marii (2019) Piraci! (2012) Pociągiem w dorosłość Kraina chwały (2020) Król komedii (1982) Luzzu (2021) Meduza (2022) Myszka (2019) Nic nie mów (2017) Odzyskać noc (2022) Przy odrobinie szczęścia (2021) Roman J. Israel, Esq. (2017) Roy (2021) Skóra w ogniu (2022) Traffic (2000) W nieskończoność (2021)

Dla fanów tych produkcji, którzy chcą nadal mieć do nich dostęp, istnieje kilka opcji. Po pierwsze, warto śledzić komunikaty serwisów streamingowych dotyczące zmian w ich bibliotece, aby móc zaplanować oglądanie przed wygaśnięciem licencji. Po drugie, fani mogą poszukać tych filmów na innych platformach streamingowych lub serwisach VOD, gdzie mogą być one dostępne po opuszczeniu HBO. Inną możliwością jest zakup lub wypożyczenie filmu w sklepach cyfrowych, co zapewnia trwały dostęp do ulubionych tytułów.