"Ród Smoka" - aktor zdradza kiedy serial powróci z 2 sezonem!

"Gra o Tron" to jedno z największych serialowych objawień minionej dekady. Książki Martina wciąż sprzedają się jak świeże bułeczki, ale telewizyjna adaptacja okazała się prawdziwym hitem. Nic więc dziwnego, że producenci kują żelazo póki gorące i serwują nam kolejne historie w tamtym uniwersum.

"Ród smoka" bez wątpienia nie mógł liczyć aż na tak wielkie zainteresowanie, ale spotkał się z ciepłym przyjęciem. Dlatego też od dawna pojawiają się pytania: kiedy doczekamy się kolejnych odcinków? I choć HBO na tę chwilę nie puściło jeszcze pary z ust, to zrobił to... Matt Smith. Aktor który w serialu wciela się w rolę Daemona Targeryena.

Matt Smith jako Daemon Targaryen. Źródło: HBO

Matt Smith zdradził datę premiery 2 sezonu "Rodu smoka"? Jego zdaniem serial ma powrócić już latem

Nie wiadomo na ile to celowe działanie a na ile wtopa ze strony Matta Smitha, ale w brytyjskim programie radiowym BBC zdradził on że już tego lata serial miałby powrócić na antenę HBO. Naturalnie nie zdradził on żadnych szczegółów (tj. dnia), ale wspomniał, że jego zdaniem serial ma trafić do widzów już w sierpniu tego roku. Wspomniał też, że zdjęcia zakończono już w ubiegłym roku — teraz wszystko więc pozostaje w rękach ekipy odpowiedzialnej za postprodukcję.

To nic oficjalnego, ale rocznica brzmi jak dobry czas na powrót

Oczywiście tak długo jak HBO nie poda oficjalnej daty premiery, warto patrzeć na całość z przymrużeniem oka. Ale mimo wszystko taka informacja od aktora blisko związanego z serią wydaje się być już w miarę miarodajną i podpowiada na jakim etapie są prace. Warto też mieć na uwadze, że w drugiej połowie sierpnia 2022 roku zadebiutował pierwszy sezon serialu. Także premiera dwa lata później... no co tu dużo mówić: miałaby sporo sensu, nieprawdaż?