HBO Max nie będzie już dostępne w Polsce. Co je zastąpi?

Niebawem utracicie dostęp do HBO Max, ale bez obaw. Dostępne tam treści trafią do nowej platformy od Warner Bros. Discovery.

O tym, że HBO Max nie rozkręciło się tak, jak pierwotnie zakładano i wstępnych planach kolejnego rebrandingu dowiedzieliśmy się wiosną w ubiegłym roku. Platforma Max już zadebiutowała za oceanem, ostatecznie doprowadzając do porzucenia przedrostka HBO. Czy zmiana nazwy niesie ze sobą zmianę jakości i co z sytuacją serwisu na polskim rynku?

Max – czym jest nowa platforma?

Max będzie niczym innym, jak po prostu połączeniem dawnej oferty HBO Max i treści dostępnych w abonamencie Discovery+. W USA inicjatywa ta spotkała się z całkiem ciepłym przyjęciem. Użytkownicy mogą wybierać między trzema pakietami, różniącymi się od siebie między innymi jakością odtwarzanego wideo, możliwością oglądania na kilku urządzeniach jednocześnie lub opcją pobierania treści i wyświetlania ich offline.

Źródło: Depositphotos

Szczególnie ciekawy wydaje się najtańszy pakiet, pozwalający widzom oszczędzić kosztem konieczności oglądania reklam. Nie mamy jeszcze potwierdzenia, czy takie rozwiązanie na pewno trafi do Polski, ale są na to spore szanse – wszakże występująca pod sztandarem Warner Bros. Discovery platforma Player już teraz oferuje taki pakiet.

Co obejrzymy w polskiej ofercie Max?

Do biblioteki nachodzącego Max trafią treści dostępne obecnie w HBO Max, materiały Eurosportu, a także produkcje z Playera, choć autorska platforma TVN nie ma zamiaru znikać z rynku. Samo HBO zapowiedziało nacisk na oryginalne produkcje fabularne, oraz programy typu reality show, którymi chce konkurować z Netfliksem, będącym jak do tej pory niedoścignionym liderem VOD nad Wisłą.

Max w Polsce – kiedy premiera?

Wszystko wskazuje na to, że nową platformę Max ujrzymy na swoich urządzeniach już tej wiosny – prawdopodobnie w okolicach maja. Gerhard Zeiler – prezes ds. międzynarodowych w Warner Bros. Discovery – i Leah Hooper Rosa, szefowa WBD ds. streamingu, poinformowali bowiem, że Max trafi do 22 krajów Europy tego roku. Czy zmiany wystarczą, by móc w Polsce jak równy z równym konkurować z Disney+ i Netfliksem? Przekonamy się już niebawem.

Stock image from Depositphotos