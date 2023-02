W marcu minie rok od uruchomienia HBO Max i na przestrzeni tych 12 miesięcy mieliśmy wiele powodów do zadowolenia, ale nie brakowało też przyczyn do narzekania. Już na samym początku dostępności usługi w Polsce okazało się, że jej oferta nie będzie tak szeroka i zróżnicowana jak na innych rynkach, głównie w USA, co niejako przeczyło wielkiej konsolidacji mającej przynieść widzom obszerny wachlarz filmów i seriali ze wszystkich należących do Warner Bros. Discovery podmiotów. Nigdy nie doczekaliśmy się chociażby pełnej listy produkcji DC, animacji z Cartoon Network, filmów Warner Bros. czy seriali od stacji wchodzących w skład firmy.

HBO Max uzupełniało braki w serialach i filmach, ale zaległości są nadal całkiem spore

Braki były uzupełniane w następnych miesiącach i dodano między innymi tak istotne produkcje, jak "Ostry dyżur", "Alf", "The O.C." czy "Person of Interest", które nigdy wcześniej nie były u nas dostępne w streamingu. To były oznaki tego, że HBO Max celuje w sprostanie oczekiwaniom użytkowników, którzy z wielką nadzieją podchodzili do nowej-starej platformy, która miała nie powielać błędów wcześniej funkcjonującego u nas HBO GO. Historia, jaka spotkała firmę matkę, znacząco wpłynęła na losy HBO Max, które są już przesądzone - w tym roku platforma zniknie z rynku, by zrobić miejsce nowej usłudze od Warner Bros. Discovery, która powstanie w wyniku połączenia HBO Max i Discovery+. Do tego samego ma dojść w Polsce, ale dopiero w przyszłym roku. Tymczasem kierownictwo firmy szukając oszczędności anuluje hurtowo seriale, sprzedaje rozpoczęte lub skończone projekty, wyrzuca do kosza gotowe filmy i seriale, a także najwyraźniej planuje dorobić na tym, co już ma w swoim posiadaniu od lat.

Z HBO Max zniknie prawie 70 filmów

Innego wyjaśnienia dla znikających tytułów z HBO Max nie można bowiem znaleźć, aniżeli chęć późniejszej dystrybucji tych filmów na innych platformach. Odsprzedanie licencji to źródło pewnej gotówki, natomiast niektóre lub wszystkie z zaplanowanych do usunięcia tytułów mogły się nie cieszyć wystarczającą popularnością, więc nie były atrakcyjnymi propozycjami na widzów, którzy właśnie dla nich opłacaliby subskrypcję. Mimo wszystko takie działanie jest pewnym zaskoczeniem, bo przygotowana przez Upflix.pl lista to blisko 70 filmów, wśród których jest wiele produkcji (klasycznych) z Batmanem (co wydaje się dość zabawne w świetle wyczekiwanej premiery "Batman: TAS", która ma odbyć się 15 lutego), "Bodyguard", "Chłopcy z ferajny", "Egzorcysta", "Mad Max", "Masz wiadomość", "Ścigany", cała seria "Zabójcza broń" czy klasyczne "Supermany". Oznaczone do usunięcia mają też być "2001: Odyseja kosmiczna" i "Przeminęło z wiatrem".

Pełną listę znajdziecie poniżej, natomiast coraz bardziej zasadne wydaje się pytanie o to, jaką przyszłość planuje dla nowej platformy Warner Bros. Discovery. Czy te produkcje wrócą na Max - tak rzekomo ma nazywać się nowa platforma - czy jednak strategia giganta nie uwzględnia już konsolidacji całej oferty w jednym miejscu?

HBO Max - filmy do usunięcia. Dostępne do 7 marca 2023