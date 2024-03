Najciekawsze seriale dla nastolatków w ofertach popularnych platform VOD

Fajne seriale dla nastolatków

W dzisiejszych czasach oferta seriali dla nastolatków na platformach streamingowych jest ogromna i różnorodna. Od klasycznych produkcji, które przetrwały próbę czasu, po nowe tytuły, które szybko zdobywają popularność. To oczywiste, że każda platforma VOD stara się przyciągnąć uwagę nastolatków, którzy chętnie spędzają czas przed ekranami telewizorów, komputerów i smartfonów. Właśnie dlatego nie brakuje tu seriali, które poruszają tematy bliskie młodemu pokoleniu. Mamy nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie.

... a jeśli nie ma tu jakiś ważnych Waszym zdaniem produkcji, które wpisują się w kategorię dobrych seriali dla nastolatków, koniecznie podzielcie się swoimi propozycjami w komentarzach.

Fajne seriale dla nastolatków na Netflix

W ofercie Netflixa znajdziemy nie tylko produkcje rozrywkowe, ale także takie, które poruszają ważne tematy związane z dojrzewaniem, przyjaźnią, miłością i poszukiwaniem swojej tożsamości we współczesnym świecie. Poniżej 4 propozycje różnorodnych produkcji, które mogą zainteresować młodą widownię.

Riverdale

Riverdale to miasteczko pełne tajemnic, intryg i przygód, które wciągną zarówno nastolatków, jak i dorosłych. Serial oparty na kultowych komiksach Archie Comics pozwala spojrzeć na znanych bohaterów z perspektywy naszych czasów. Twórcy łączą tu zaginięcia, morderstwa i mroczne sekrety miasta z wątkami dotyczącymi relacji, miłości i przyjaźni. Estetyka Riverdale i stylowe kostiumy świetnie oddają ducha komiksów we współczesnej wersji.

Trzynaście powodów (13 Reasons Why)

"Trzynaście powodów" to kontrowersyjna seria poruszająca tematy zdrowia psychicznego i problemów społecznych. Hannah Baker pozostawia tajemnicze kasety z tytułowymi trzynastoma powodami dotyczącymi tego, dlaczego postanowiła odejść z tego świata. Serial pozwala zdobyć kilka dodatkowych punktów empatii i zrozumienia dla otaczających nas ludzi. Szczególnie gdy jesteśmy w wieku nastoletnim. Mimo smutnej treści produkcja wzbudza refleksję i otwiera dialog na temat zdrowia psychicznego wśród młodzieży.

Kumple (Skins)

"Skins" to brytyjski serial z 2007 roku, który zrywa z grzecznym wizerunkiem nastolatków, jaki znaliśmy z produkcji, które powstawały w tamtych czasach. Twórcy przenoszą nas do świata młodzieży wypełnionego używkami, skrajnymi emocjami i burzliwymi relacjami. Niemal każdy sezon przedstawia nową grupę bohaterów, których historie dotykają różnych aspektów dorastania – miłości, przyjaźni i zmagań z własnymi demonami.

Heartstopper

"Heartstopper" to ujmujący serial o miłości i odkrywaniu swojej tożsamości w trudnym okresie dorastania. Opierając się na popularnej komiksowej serii, produkcja przedstawia rozwijającą się relację między dwoma chłopcami, Nickiem i Charliem. Pełna ciepła atmosfera porusza tematy akceptacji siebie i innych, dotykając zarówno serc nastolatków, jak i dorosłych.

Fajne seriale dla nastolatków na HBO Max

HBO Max ma dla nas trochę klasyki z gatunku "teenage drama". Jestem ciekaw, jak dzisiejsza młodzież odbiera One Tree Hill lub Życie na fali. To seriale z czasów, kiedy nie było jeszcze smartfonów. Wydaje mi się jednak, że te klasyki wciąż mogą trafić do serc wielu pokoleń. Wisienką na torcie jest tu Euforia, czyli współczesna odpowiedź na wspominane wcześniej "Skins". To jednak propozycja dla starszych nastolatków.

Pogoda na miłość (One Tree Hill)

"Pogoda na miłość" to seria, która podbiła serca widzów od pierwszego odcinka. Przenosząc nas do miasteczka Tree Hill, serial ukazuje życie grupy nastolatków, którzy borykają się z typowymi problemami dorastania, miłości i przyjaźni. Pełna emocji i niezwykłych wzlotów oraz upadków produkcja kręcąca się wokół koszykówki oraz muzyki trzyma w napięciu i wciąga na 9 sezonów.

Życie na fali (The O.C.)

"Życie na fali" to kolejna klasyka gatunku "teen drama", która wciąż zachwyca uniwersalnością podejmowanych tematów. Serial przenosi nas do ekskluzywnej społeczności Orange County, gdzie śledzimy losy rywali, przyjaciół i kochanków. Pełen humoru, dramatycznych zwrotów akcji i znakomitej muzyki, "The O.C." to produkcja, która na zawsze zapadnie w pamięć każdemu miłośnikowi filmów dla młodzieży.

Plotkara (Gossip Girl)

"Plotkara" to historia luksusu, intryg i tajemnic świata amerykańskich bananowych dzieciaków. Śledzimy losy bogatych nastolatków z elitarnej szkoły w Nowym Jorku, których życie przeplata się z plotkami, które opisuje tytułowa Plotkara. Produkcja pełna przepychu, szyku i skandali zapewnia widzom dobrą rozrywkę oraz filmowy wgląd w świat bogatych i wpływowych ludzi.

Słodkie kłamstewka (Pretty Little Liars)

"Słodkie kłamstewka" to historia tajemnic, zdrad i przyjaźni, która trzyma w napięciu do ostatniego odcinka. Po zaginięciu przyjaciółki, grupa dziewczyn zaczyna otrzymywać tajemnicze wiadomości od anonimowego nadawcy, który zna wszystkie ich sekrety. Śledzimy ich walkę z mroczną przeszłością i próbę odkrycia prawdy. Pełna zwrotów akcji i zaskakujących momentów produkcja zapewnia emocje na najwyższym poziomie.

Euforia (Euphoria)

"Euforia" to seria, która odniosła ogromny sukces wśród młodej widowni i nie tylko. Poruszając trudne i kontrowersyjne tematy, serial ukazuje życie grupy nastolatków zmagających się z problemami związanymi z uzależnieniami, traumą, miłością i tożsamością. Reżyseria z dużą wrażliwością i autentycznością przedstawia życie codzienne bohaterów, jednocześnie eksplorując ich wewnętrzne konflikty i emocje. "Euforia" nie boi się stawiać trudnych pytań i prowokować do refleksji, co sprawia, że jest to seria niezwykle angażująca i wartościowa. Na uwagę zasługują również przepiękne zdjęcia.

Fajne seriale dla nastolatków na Prime Video

Prime Video przenosi nas w świat letnich romansów, nadprzyrodzonych istot, oraz przygód w malowniczych miasteczkach i mrocznych światach. Na tej platformie również nie brakuje udanych seriali dla nastolatków.

Tego lata stałam się piękna (The Summer I Turned Pretty)

"Tego lata stałam się piękna" to wzruszająca historia o letnich przygodach i pierwszych miłościach, która przenosi nas w świat młodzieńczych romansów i odkrywania siebie. Serial, oparty na bestsellerowej serii książek Jenny Han, która opowiada o trójkącie miłosnym między jedną dziewczyną i dwoma braćmi. Pełen uroku i nostalgii serial z pewnością zachwyci zarówno młodszych, jak i starszych widzów.

Jezioro marzeń (Dawson's Creek)

"Jezioro marzeń" to klasyczna produkcja z lat 90., która wciąż może urzekać szczerością i autentycznością. Serial opowiada historię grupy przyjaciół, którzy odkrywają siebie i świat w malowniczym miasteczku znajdującym się w pobliżu tytułowego jeziora. Pełna emocji, romantycznych perypetii i trudnych wyborów, "Dawson's Creek" to seria, która na zawsze pozostanie w sercach millenialsów, ale może też przypaść do gustu nowym pokoleniom.

Pamiętniki wampirów (The Vampire Diaries)

"Pamiętniki wampirów" to seria, która wciąga widzów w mroczny świat nadprzyrodzonych stworzeń i namiętnych romansów. Śledzimy losy młodej Eleny Gilbert, która wkracza w świat wampirów, czarów i tajemnic. To produkcja pełna zwrotów akcji, napięcia, nadprzyrodzonych zdolności i miłosnych trójkątów.

Teen Wolf: Nastoletni wilkołak (Teen Wolf)

"Teen Wolf" to seria, która przenosi nas w świat mrocznych tajemnic i nadprzyrodzonych istot. Śledzimy losy młodego Scotta McCalla, który po ugryzieniu przez wilkołaka staje się częścią tego niezwykłego świata. Pełen akcji, przygód i wątków miłosnych serial to połączenie thrillera, dramatu i romansu. To koktajl, który z pewnością trafia w gusta nastolatków.

Fajne seriale dla nastolatków na Disney+

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć Disney+. Aż 3 na 5 produkcji, które wybraliśmy to opowieści o supermocach i fantastycznych światach. Jest też kultowy klasyk dla fanów musicali, a także propozycja dla osób zainteresowanych romansem spod znaku LGBTQ+.

Glee

"Glee" to kultowa seria po brzegi wypełniona muzyką. Śledzimy tu losy uczniów liceum, którzy postanawiają założyć szkolny chór. Ta decyzja zmienia ich życie na zawsze. Pełna wspaniałych interpretacji znanych piosenek, niezwykłych relacji i uniwersalnych przesłań produkcja dostarcza zarówno rozrywki, jak i inspiracji.

Ms. Marvel

"Ms. Marvel" to seria, która daje głos młodej bohaterce z wyjątkowymi mocami. Kamala Khan, nastolatka z New Jersey, odkrywa, że ma zdolność do zmiany kształtu swojego ciała. Śledzimy jej walkę z przestępczością oraz próby zbalansowania życia superbohaterki z codziennymi problemami dorastania.

Twój Victor (Love, Victor)

"Twój Victor" to seria, która podąża za Victorem, młodym nastolatkiem, który stara się zrozumieć i zaakceptować swoją tożsamość. Chłopak przeprowadza się z Teksasu do Atlanty, gdzie rozpoczyna naukę w nowej szkole. Tam czekają na niego wyzwania i dylematy związane z pierwszą miłością i wyoutowaniem się jako osoba homoseksualna. "Twój Victor" porusza ważne tematy, takie jak akceptacja i odwaga, zachęcając widzów do większej otwartości i empatii.

Percy Jackson i bogowie olimpijscy (Percy Jackson and the Olympians)

"Percy Jackson i bogowie olimpijscy" to seria, która przenosi nas w świat mitologii greckiej i przygód młodego chłopaka. Percy Jackson, chłopiec z nadzwyczajnymi mocami, staje do walki z potężnymi potworami i bogami. Pełna akcji, przygód i humoru produkcja przyciąga zarówno fanów mitologii, jak i miłośników przygód.

Równoległy wymiar (Parallèles)

"Równoległy wymiar" to seria, która zabiera nas w podróż przez równoległe światy i niezwykłe przygody. Śledzimy losy grupy nastolatków, którzy odkrywają istnienie innych wymiarów. Każdy z bohaterów trafia do innego równoległego świata. I tu zaczynają się schody... Pełna napięcia, intryg i nieprzewidywalnych zwrotów akcji produkcja zapewnia emocjonującą rozrywkę z pogranicza filmów przygodowych i science-fiction.