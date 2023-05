Nowe filmy i seriale na HBO Max - maj 2023

Jednym z jaśniejszych punktów na liście premier jest bez wątpienia nowość, którą zobaczymy już 19 maja. Serial "Spy/Master" to historia fikcyjnego bohatera, Victora Godeanu, który jest prawą ręką Nicolae Ceaușescu - dyktatora Rumunii, w czasie zimnej wojny. Godeanu jest tajnym agentem KGB i musi uciekać z kraju, aby uniknąć zdemaskowania.

Pod pretekstem dyplomatycznej podróży do Niemiec, planuje wyjazd z kraju i dalszą ucieczkę aż do Stanów Zjednoczonych. W trakcie swojej ucieczki Godeanu otrzymuje pomoc od tajnej agentki Stasi oraz młodego agenta CIA. Musi uważać, aby nie zostać zdemaskowany przez KGB i szpiegów z Rumunii, ponieważ jego zdemaskowanie naraża na niebezpieczeństwo jego bliskich.

Wielu widzów wyczekuje też na pewno dobrze odebranego filmu z uniwersum DC. "Shazam! Gniew bogów" to kontynuacja filmu opartego na komiksach DC z 2019 roku. Film skupia się na Billym/Shazamie, który kontynuuje swoje życie jako superbohater wraz z resztą swojej rodziny posiadającej moc. Wspólnie walczą z przestępczością, broniąc miasta przed niebezpieczeństwem. Jednak pewnego dnia ich drogę przecinają Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, dzięki której Shazam posiada swoje nadludzkie zdolności. To dalszy ciąg świetnego humoru i sporej dawki rozrywki - już od 23 maja na HBO Max.

23 maja na platformie (ponownie) dodane będą wszystkie filmy z Harry Potterem, więc jeśli czekaliście na dobry moment, by powtórzyć całą sagę, to wkrótce zrobicie to w dobrej jakości bezpośrednio na HBO Max w ramach abonamentu.

Co nowego w maju na HBO Max?

Tego samego dnia na platformę trafi dokument "100 lat Warner Bros.", natomiast na przestrzeni dwóch tygodni dodane zostaną także "Lepiej być nie może" z Jackiem Nicholsonem oraz "Bez litości 2", czyli sequel ogromnego hitu z Danzelem Washingtonem. Robert McCall, emerytowany tajny agent, wraca i kontynuuje walkę o sprawiedliwość na swój charakterystyczny sposób. McCall jest nieustraszony, inteligentny i jego sprawność fizyczna pozwala mu uzyskać to, czego chce - a czego chce, to właśnie sprawiedliwość. Tym razem po brutalnym morderstwie przyjaciółki McCalla, byłej agentki CIA, mężczyzna postanawia znaleźć zabójców kobiety.

Na HBO Max nie zabraknie też dokumentów. Dostaniemy "Angel City", czyli serial składający się z trzech części i opowiadający o początkach klubu piłkarskiego Angel City, a także jego pierwszym sezonie w National Women's Soccer League. Będzie też "Być Mary Tyler Moore" - film o życiu ikony ekranu, której kariera trwała sześćdziesiąt lat. Przedstawia jej przełomowe role, pokazuje także, w jaki sposób ta aktorka wpłynęła na kolejne pokolenia kobiet.

Lista premier na HBO Max 16-31 maja 2023

Programy i seriale:

Spy/Master - Victor Godeanu, prawa ręka prezydenta Nicolae Ceaușescu, prowadzi podwójne życie jako tajny agent Sowietów… Mężczyzna ma tylko jedną szansę na ucieczkę z Rumunii, zanim jego przykrywka zostanie zdemaskowana.

- Victor Godeanu, prawa ręka prezydenta Nicolae Ceaușescu, prowadzi podwójne życie jako tajny agent Sowietów… Mężczyzna ma tylko jedną szansę na ucieczkę z Rumunii, zanim jego przykrywka zostanie zdemaskowana. Niemiecki geniusz (German Genius) - Pogrążony w kryzysie twórczym aktor Kida Ramadan postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystuje kontakty z Rickym Gervaisem, aby zdobyć pozwolenie na adaptację jego serialu „Statyści” na rynku niemieckim.

Wybrane filmy:

Lepiej być nie może (As Good As It Gets) - Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy.

(As Good As It Gets) - Jack Nicholson jako zgorzkniały pisarz, który za sprawą pewnej kelnerki zaczyna zmieniać swoje życie. Dwa Oscary i trzy Złote Globy. Nareszcie emerytura 2 (Finally Retired) - Marilou i Philippe w końcu przeprowadzają się do Portugalii. Od dawna marzyli o swoim nowym domu, w którym mogliby spędzić czas z rodziną i cieszyć się emeryturą. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z ich planem.

(Finally Retired) - Marilou i Philippe w końcu przeprowadzają się do Portugalii. Od dawna marzyli o swoim nowym domu, w którym mogliby spędzić czas z rodziną i cieszyć się emeryturą. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z ich planem. Nikt nie musi wiedzieć (Nobody Has to Know) - Phil został zesłany do małej wspólnoty prezbiteriańskiej na wyspie Lewis w północnej Szkocji. Pewnej nocy doznaje udaru, w wyniku którego traci pamięć. Po powrocie na wyspę odnajduje Millie, która otacza go opieką i wyznaje, że kiedyś byli kochankami.

(Nobody Has to Know) - Phil został zesłany do małej wspólnoty prezbiteriańskiej na wyspie Lewis w północnej Szkocji. Pewnej nocy doznaje udaru, w wyniku którego traci pamięć. Po powrocie na wyspę odnajduje Millie, która otacza go opieką i wyznaje, że kiedyś byli kochankami. Szpieg, któego nie było (Rogue Agent) - Mrożąca krew w żyłach historia zawodowego oszusta, który przekonał niezliczone ofiary, że pracuje dla MI5 oraz kobiety, która się w nim zakochała, a potem doprowadziła do jego upadku.

(Rogue Agent) - Mrożąca krew w żyłach historia zawodowego oszusta, który przekonał niezliczone ofiary, że pracuje dla MI5 oraz kobiety, która się w nim zakochała, a potem doprowadziła do jego upadku. 1976 - Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen nagle wkracza na niebezpieczne tereny.

- Chile, rok 1976. Carmen udaje się do swojego domku na plaży, by nadzorować jego renowację. Jej mąż, dzieci i wnuki spędzają tam ferie zimowe. Kiedy znajomy ksiądz prosi ją o opiekę nad młodym mężczyzną, Carmen nagle wkracza na niebezpieczne tereny. A potem przyszła miłość... (And Then There Was Love...) - Sześćdziesięcioletnia Kristýna desperacko pragnie miłości i szczęścia. W końcu postanawia wybrać się w weekend z córką do wróżki. Niestety wyjazd generuje więcej pytań niż odpowiedzi.

(And Then There Was Love...) - Sześćdziesięcioletnia Kristýna desperacko pragnie miłości i szczęścia. W końcu postanawia wybrać się w weekend z córką do wróżki. Niestety wyjazd generuje więcej pytań niż odpowiedzi. Ukryty klejnot (Robe of Gems) - Głęboko na meksykańskiej wsi społeczność jest nękana przemocą, a trzy kobiety z różnych klas społecznych muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami, w których przyszło im żyć.

(Robe of Gems) - Głęboko na meksykańskiej wsi społeczność jest nękana przemocą, a trzy kobiety z różnych klas społecznych muszą zmierzyć się z trudnymi warunkami, w których przyszło im żyć. Porcja (Slice) - W upiornym małym miasteczku masa dostawców pizzy zostaje zabita w pracy i dwóch odważnych ocalałych postanawia złapać sprawców tajemniczej zbrodni.

(Slice) - W upiornym małym miasteczku masa dostawców pizzy zostaje zabita w pracy i dwóch odważnych ocalałych postanawia złapać sprawców tajemniczej zbrodni. Stażyści (The Internship) - Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy.

(The Internship) - Dwóch sprzedawców, których kariery zostały storpedowane przez erę cyfrową, trafia na upragniony staż w Google, gdzie muszą konkurować o etat z grupą młodych, obeznanych z nowymi technologiami geniuszy. Cień (Shadow) - Legendarny dowódca sięga po sekretną broń, aby ocalić swoje królestwo przed chaosem i bezprawiem.

(Shadow) - Legendarny dowódca sięga po sekretną broń, aby ocalić swoje królestwo przed chaosem i bezprawiem. Niepodobni (Two of a Kind) - Anthony Girard jest złotą rączką i pewnego dnia dowiaduje się, że ma brata bliźniaka: Grégoire'a Beaulieu, polityka startującego w wyborach. Oddani do adopcji ponad 3 dekady wcześniej, wychowywali się osobno i nie mogą się bardziej od siebie różnić.

(Two of a Kind) - Anthony Girard jest złotą rączką i pewnego dnia dowiaduje się, że ma brata bliźniaka: Grégoire'a Beaulieu, polityka startującego w wyborach. Oddani do adopcji ponad 3 dekady wcześniej, wychowywali się osobno i nie mogą się bardziej od siebie różnić. Gorączka śródziemnomorska (Mediterranean Fever) - Czterdziestoletni Waleed cierpi na przewlekłą depresję. Pewnego dnia nawiązuje bliską relację ze swoim sąsiadem z myślą o pewnym spisku. Plan przeradza się w nieoczekiwaną przyjaźń i zabiera mężczyzn w podróż pełną mrocznych spotkań.

(Mediterranean Fever) - Czterdziestoletni Waleed cierpi na przewlekłą depresję. Pewnego dnia nawiązuje bliską relację ze swoim sąsiadem z myślą o pewnym spisku. Plan przeradza się w nieoczekiwaną przyjaźń i zabiera mężczyzn w podróż pełną mrocznych spotkań. Na zawsze Laurence (Laurence Anyways) - Nietypowa historia miłosna, której bohaterem jest 30-letni wykładowca literatury. Pewnego dnia mężczyzna oświadcza swojej dziewczynie, że pragnie zmienić płeć.

(Laurence Anyways) - Nietypowa historia miłosna, której bohaterem jest 30-letni wykładowca literatury. Pewnego dnia mężczyzna oświadcza swojej dziewczynie, że pragnie zmienić płeć. Shazam! Gniew bogów (Shazam! Fury of the Gods) - Kontynuacja historii nastoletniego Billy'ego Batsona, który po wyrecytowaniu magicznego słowa „SHAZAM!”, zmienia się w swoje dorosłe alter ego – superbohatera Shazama.

(Shazam! Fury of the Gods) - Kontynuacja historii nastoletniego Billy'ego Batsona, który po wyrecytowaniu magicznego słowa „SHAZAM!”, zmienia się w swoje dorosłe alter ego – superbohatera Shazama. Garcia i Garcia (Garcia & Garcia) - Mała linia lotnicza w tarapatach próbuje uratować firmę, zatrudniając wziętego konsultanta oraz eksperta od mechaniki. Obydwaj nazywają się Javier Garcia. Przez przypadek i dezorganizację w firmie, ta dwójka zostaje pomylona i zamienia się rolami.

- Mała linia lotnicza w tarapatach próbuje uratować firmę, zatrudniając wziętego konsultanta oraz eksperta od mechaniki. Obydwaj nazywają się Javier Garcia. Przez przypadek i dezorganizację w firmie, ta dwójka zostaje pomylona i zamienia się rolami. Joyland - Podczas gdy patriarchalna rodzina marzy o narodzinach chłopca, najmłodszy syn potajemnie dołącza do trupy tanecznej i zakochuje się w transseksualnej gwiazdeczce. Ich historia miłosna niespodziewanie rzuca światło na pragnienia całej rodziny.

- Podczas gdy patriarchalna rodzina marzy o narodzinach chłopca, najmłodszy syn potajemnie dołącza do trupy tanecznej i zakochuje się w transseksualnej gwiazdeczce. Ich historia miłosna niespodziewanie rzuca światło na pragnienia całej rodziny. Dystrykt końcowy (District Terminal) - Teheran w niedalekiej przyszłości. Peyman jest poetą mieszkającym z matką w starej dzielnicy miasta. Schwytany w pułapkę narkomanii, ubóstwa i zakazanego romansu, próbuje przetrwać na przekór cenzurze, złudzeniom i narastającej samotności.

(District Terminal) - Teheran w niedalekiej przyszłości. Peyman jest poetą mieszkającym z matką w starej dzielnicy miasta. Schwytany w pułapkę narkomanii, ubóstwa i zakazanego romansu, próbuje przetrwać na przekór cenzurze, złudzeniom i narastającej samotności. Nie ma powrotu (Never Goin' Back) - Angela i Jessie marzą o ucieczce z pracy kelnerki w tanim barze. Film śledzi ich przezabawne i nieprzewidywalne perypetie na przedmieściach Dallas, gdy podejmują coraz bardziej szalone próby zdobycia gotówki.

(Never Goin' Back) - Angela i Jessie marzą o ucieczce z pracy kelnerki w tanim barze. Film śledzi ich przezabawne i nieprzewidywalne perypetie na przedmieściach Dallas, gdy podejmują coraz bardziej szalone próby zdobycia gotówki. Barcelona 77 (Prison 77) - Reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać burzliwy moment w historii Hiszpanii tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku, kiedy niejako zapomniano o losie więźniów politycznych.

(Prison 77) - Reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać burzliwy moment w historii Hiszpanii tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku, kiedy niejako zapomniano o losie więźniów politycznych. Bez litości 2 (Equalizer 2) - Przyjaciółka byłego tajnego agenta zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna nie zawaha się przed niczym, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za jej śmierć.

(Equalizer 2) - Przyjaciółka byłego tajnego agenta zostaje brutalnie zamordowana. Mężczyzna nie zawaha się przed niczym, aby znaleźć osoby odpowiedzialne za jej śmierć. Big Short (The Big Short) - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki.

(The Big Short) - Oparta na faktach historia czterech outsiderów, którzy widzieli to, czego wielkie banki, media i rządy zdawały się nie dostrzegać – globalnego upadku gospodarki. Ukryte dziecko (Hidden Child) - Historia 10-letniego chłopca mieszkającego w biednej dzielnicy Neapolu, który jest świadkiem egzekucji i szukają go przedstawiciele lokalnej organizacji przestępczej. Dzieciak znajduje schronienie w mieszkaniu starszego nauczyciela gry na fortepianie.

Dokumenty:

Angel City - Trzyczęściowy dokument przedstawiający początki klubu piłkarskiego Angel City i jego inauguracyjny sezon w National Women’s Soccer League.

- Trzyczęściowy dokument przedstawiający początki klubu piłkarskiego Angel City i jego inauguracyjny sezon w National Women’s Soccer League. Love to Love you: Donna Summer - Sylwetka kultowej artystki Donny Summer, która przeszła drogę od awangardowej sceny muzycznej w Niemczech do pełnych blasków klubów Nowego Jorku i światowej sławy.

- Sylwetka kultowej artystki Donny Summer, która przeszła drogę od awangardowej sceny muzycznej w Niemczech do pełnych blasków klubów Nowego Jorku i światowej sławy. Być Mary Tyler Moore (Being Mary Tyler Moore) - Opowieść o życiu ikony ekranu, której kariera trwała sześćdziesiąt lat. Film przedstawia przełomowe role Mary Tyler Moore i pokazuje wpływ, jaki wywarła na pokolenia kobiet.

Premiery na HBO Max maj 2023 dzień po dniu