W drugiej połowie kwietnia HBO Max obfituje w ciekawą ofertę nowych filmów, seriali i dokumentów, które będzie można zobaczyć online w ramach abonamentu. Wśród najnowszych tytułów znajdują się produkcje z różnych gatunków, które powinny trafić zarówno do fanów kina akcji, jak i miłośników emocjonujących dokumentów.

HBO Max - nowe filmy, co obejrzeć?

Jednym z najbardziej oczekiwanych filmów trafiających na platformę jest na pewno "Niepamięć" ("Oblivion") z Tomem Cruisem, w którym pewien człowiek staje do konfrontacji z własną przeszłością, prowadzącą go w pełną odkupienia podróż, podczas której walczy o ocalenie ludzkości. Kolejnym wartym uwagi tytułem jest "Polowanie" ("The Hunt"), gdzie grupa elit poluje na zwykłych ludzi dla sportu, jednak sytuacja zmienia się, gdy jedna z ofiar postanawia stanąć do walki. Film niemal ominął polski rynek, ponieważ trafił na platformy VOD do zakupu i wypożyczenia w trakcie pandemii, zamiast do kin, więc nie było o nim aż tak głośno.

Nie można też pominąć "Truposzy nie umierają" ("The Dead Don't Die"), który przynosi odrobinę humoru w mrocznej fabule, gdzie zmarli zaczynają wstawać z grobów w sennym miasteczku Centerville. Znakomita obsada, w tym Bill Murray, Adam Driver i Tilda Swinton, gwarantuje niezapomniane wrażenia. To specyficzna produkcja, nie trafia w gustach wszystkich, ale może okazać się jedną z najbardziej zaskakujących nowości na platformie.

Wśród nowych seriali warto zwrócić uwagę na "Mój agent", który odsłania kulisy pracy topowych agentów zajmujących się obsługą kapryśnych gwiazd. To świetna okazja, by spojrzeć zza kulis na świat show-biznesu i poznać niezwykłe triki wykorzystywane przez agentów. Dodatkowo, dla fanów dokumentów przygotowano "Amerykański zamach: Droga do Oklahoma City", który analizuje wzrost nastrojów antyrządowych i rodzimego terroryzmu przez pryzmat zamachu bombowego w Oklahoma City w 1995 roku. To może być niezwykle ważna i aktualna produkcja, która pozwala spojrzeć na zagadnienia polityczne i społeczne z innej perspektywy.

Wszystkie premiery na HBO Max w II połowie kwietnia 2024

Programy i seriale:

Mój agent - Topowi agenci mają swoje sposoby na okiełznanie najbardziej wymagających i kapryśnych gwiazd. Serial ujawnia szczegóły i triki związane z ich pracą.

- Topowi agenci mają swoje sposoby na okiełznanie najbardziej wymagających i kapryśnych gwiazd. Serial ujawnia szczegóły i triki związane z ich pracą. Conan O'Brien wylatuje (Conan O'Brien must go) - Serial podróżniczy, w którym Conan O'Brien poznaje lokalne kultury i nawiązuje kontakt z fanami, poznanymi wcześniej za sprawą podcastu.

(Conan O'Brien must go) - Serial podróżniczy, w którym Conan O'Brien poznaje lokalne kultury i nawiązuje kontakt z fanami, poznanymi wcześniej za sprawą podcastu. Sierra Madre: Wstęp wzbroniony (Sierra Madre: Clash in Paradise) - W najbogatszej gminie Meksyku pewien zaślepiony ambicjami mężczyzna zrobi wszystko, aby utrzymać swój status.

(Sierra Madre: Clash in Paradise) - W najbogatszej gminie Meksyku pewien zaślepiony ambicjami mężczyzna zrobi wszystko, aby utrzymać swój status. Velma II - Ta nowa odsłona historii Scooby-Doo odkrywa początki Mystery, Inc. widziane oczami Velmy Dinkley.

- Ta nowa odsłona historii Scooby-Doo odkrywa początki Mystery, Inc. widziane oczami Velmy Dinkley. We're Here IV - Sasha Velour, Priyanka, Jaida Essence Hall i Latrice Royale szerzą dalej miłość i więzi w małych miasteczkach Ameryki poprzez sztukę drag queen.

Filmy:

Niepamięć (Oblivion) - Pewien człowiek konfrontuje się z przeszłością, co poprowadzi go w pełną odkupienia i odkryć podróż podczas walki o ocalenie ludzkości.

(Oblivion) - Pewien człowiek konfrontuje się z przeszłością, co poprowadzi go w pełną odkupienia i odkryć podróż podczas walki o ocalenie ludzkości. Polowanie (The Hunt) - Grupa z elit zbiera się, aby dla sportu polować na zwykłych ludzi. Wszystko do czasu, kiedy jedna z ofiar postanawia nie dać za wygraną.

(The Hunt) - Grupa z elit zbiera się, aby dla sportu polować na zwykłych ludzi. Wszystko do czasu, kiedy jedna z ofiar postanawia nie dać za wygraną. Perska wersja (The Persian Version) Samotna matka wygrywa na loterii, ale marnuje szansę, którą dał jej los. Wiele lat później walczy o odbudowanie swojego życia i odkupienie.

(The Persian Version) Samotna matka wygrywa na loterii, ale marnuje szansę, którą dał jej los. Wiele lat później walczy o odbudowanie swojego życia i odkupienie. Gniew Becky (The Wrath of Becky) - Becky dwa lata wcześniej uciekła przed brutalnym atakiem. Dziś jednak musi stanąć twarzą w twarz z przywódcą organizacji faszystowskiej.

(The Wrath of Becky) - Becky dwa lata wcześniej uciekła przed brutalnym atakiem. Dziś jednak musi stanąć twarzą w twarz z przywódcą organizacji faszystowskiej. Dla Laslie (To Leslie) - Samotna matka wygrywa na loterii, ale marnuje szansę, którą dał jej los. Wiele lat później walczy o odbudowanie swojego życia i odkupienie.

(To Leslie) - Samotna matka wygrywa na loterii, ale marnuje szansę, którą dał jej los. Wiele lat później walczy o odbudowanie swojego życia i odkupienie. Rodzinny interes (Family Business) - Skonfliktowany ze swoim ojcem mężczyzna prosi o pomoc dziadka-kryminalistę w dokonaniu lukratywnego napadu.

(Family Business) - Skonfliktowany ze swoim ojcem mężczyzna prosi o pomoc dziadka-kryminalistę w dokonaniu lukratywnego napadu. Skończ z tymi kłamstwami (Lie With Me) - Odnoszący sukcesy pisarz po raz pierwszy od lat powraca do rodzinnego miasta, gdzie staje twarzą w twarz ze wspomnieniami swojej pierwszej miłości.

(Lie With Me) - Odnoszący sukcesy pisarz po raz pierwszy od lat powraca do rodzinnego miasta, gdzie staje twarzą w twarz ze wspomnieniami swojej pierwszej miłości. Mieszaniec (Mutt) - Feña, młody transseksualny facet z Nowego Jorku, mierzy się z coraz trudniejszym dniem, kiedy stare relacje wracają do jego życia.

(Mutt) - Feña, młody transseksualny facet z Nowego Jorku, mierzy się z coraz trudniejszym dniem, kiedy stare relacje wracają do jego życia. Obciążeni (the Burdened) - Kiedy Isra'a i Ahmed, rodzice trójki dzieci, dowiadują się, że kobieta ponownie jest w ciąży, muszą podjąć trudne decyzje.

(the Burdened) - Kiedy Isra'a i Ahmed, rodzice trójki dzieci, dowiadują się, że kobieta ponownie jest w ciąży, muszą podjąć trudne decyzje. Życie na talerzu (Two Many Chefs) - Ambitny szef kuchni Mikel otrzymuje niespodziewaną wizytę ojca i wszystkie jego pomysły dotyczące gotowania oraz życia zostają wystawione na próbę.

(Two Many Chefs) - Ambitny szef kuchni Mikel otrzymuje niespodziewaną wizytę ojca i wszystkie jego pomysły dotyczące gotowania oraz życia zostają wystawione na próbę. Mamma Mia! - Kinowa wersja musicalu opartego na piosenkach legendarnej grupy ABBA. Gwiazdorska obsada z brawurową Meryl Streep na czele.

- Kinowa wersja musicalu opartego na piosenkach legendarnej grupy ABBA. Gwiazdorska obsada z brawurową Meryl Streep na czele. Mamma Mia! Here We Go Again - Oryginalna obsada powraca po dziesięciu latach na grecką wyspę w drugiej części kasowego hitu.

- Oryginalna obsada powraca po dziesięciu latach na grecką wyspę w drugiej części kasowego hitu. Koty (Cats) - Zdobywca Oscara Tom Hopper przedstawia współczesną adaptację słynnego musicalu Andrew Lloyda Webbera.

(Cats) - Zdobywca Oscara Tom Hopper przedstawia współczesną adaptację słynnego musicalu Andrew Lloyda Webbera. Francuski pocałunek (French Kiss) - Kate i narzeczony Charlie wydają się być gotowi na wspólne życie. Pewnego dnia jednak Charlie jedzie do Paryża, gdzie zakochuje się w Juliette.

(French Kiss) - Kate i narzeczony Charlie wydają się być gotowi na wspólne życie. Pewnego dnia jednak Charlie jedzie do Paryża, gdzie zakochuje się w Juliette. Truposze nie umierają (The Dead Don't Die) - Bill Murray, Adam Driver i Tilda Swinton jako bohaterowie, którzy łączą siły, gdy zmarli zaczynają wstawać z grobów w sennym miasteczku Centerville.

(The Dead Don't Die) - Bill Murray, Adam Driver i Tilda Swinton jako bohaterowie, którzy łączą siły, gdy zmarli zaczynają wstawać z grobów w sennym miasteczku Centerville. Jak tam Katia? (How Is Katia?) - Anna marzy o lepszym życiu dla siebie i swojej córki i zaciąga kredyt hipoteczny. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z jej planem.

(How Is Katia?) - Anna marzy o lepszym życiu dla siebie i swojej córki i zaciąga kredyt hipoteczny. Niestety nie wszystko idzie zgodnie z jej planem. Seneka, czyli o powstawaniu trzesięń ziemi (Seneca - On the Creation of Earthquakes) - Spojrzenie na relacje pomiędzy niesławnym cesarzem Neronem, a jego wieloletnim mentorem Seneką.

(Seneca - On the Creation of Earthquakes) - Spojrzenie na relacje pomiędzy niesławnym cesarzem Neronem, a jego wieloletnim mentorem Seneką. Co widziała Lucia (What Lucia Saw) - Prawdziwa historia kobiety, która była świadkiem zabójstwa sześciu księży jezuitów i dwóch kobiet przez salwadorską armię w 1989 roku.

Dokumenty:

Amerykański zamach: Droga do Oklahoma City (An American Bombing: The Road to April 19th) - Analiza wzrostu nastrojów antyrządowych i rodzimego terroryzmu przez pryzmat zamachu bombowego w Oklahoma City w 1995 roku.

(An American Bombing: The Road to April 19th) - Analiza wzrostu nastrojów antyrządowych i rodzimego terroryzmu przez pryzmat zamachu bombowego w Oklahoma City w 1995 roku. Sprawa Goldmana (The Goldman Case) - Kroniki procesu stulecia, który podzielił Francję a także pogłębił przepaść między prawicowymi i lewicowymi intelektualistami.

(The Goldman Case) - Kroniki procesu stulecia, który podzielił Francję a także pogłębił przepaść między prawicowymi i lewicowymi intelektualistami. Przeklęty II: Życie i śmierci Roberta Dursta (Jinx II: The Life And Deaths Od Robert Durst) - Śledztwo trwa przez kolejne osiem lat. Pojawiają się nowe materiały i świadkowie, którzy do tej pory się nie zgłosili.

Nowości HBO Max kwiecień 2024 - dzień po dniu