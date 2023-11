HBO Max grudzień 2023 - nowości. Lista premier

HBO Max pochwaliło się listą nowości na pierwszą połowę grudnia. To jednak z najmocniejszych ofert VOD na ostatni miesiąc roku.

Mroźne zimowe wieczory to doskonała okazja do nadrobienia filmowych i serialowych zaległości. Poznaliśmy już rozkłady jazdy na ostatni miesiąc roku Disney+ i Netfliksa, a teraz dołącza do nich HBO Max ze swoją propozycją na pierwsze dwa tygodnie grudnia. Szykuje się masa hitowych tytułów, między innymi blockbustery z człowiekiem pająkiem w roli głównej.

Trylogia Hotelu Transylvania i dwa filmy o Spider-Manie w grudniowym HBO Max.

Święta to rodzinny czas, więc HBO postawiło na liczne produkcje familijne, ale spośród nich wyróżniają się jedno konkretne uniwersum. Hotel Transylvania to wielokrotnie nagradzana animacja od Sony i Columbia Pictures, którą widzowie pokochali za lekki humor i świetnie rozpisane postacie. Tytułowy hotel prowadzony jest przez Hrabiego Drakulę i jego 118-letnią córka, a goście to… cóż, nietuzinkowa zbieranina najbardziej kultowych bohaterów świata horroru. Na HBO Max trafią aż 3 pierwsze części serii, więc to idealna okazja na maraton dla osób, które jeszcze z Transylvanią nie mieli okazji się zapoznać.

Grudniową ofertą HBO Max zawiedzeni nie powinni być także fani Spider-Mana. Do biblioteki platformy trafią bowiem dwie produkcje z człowiekiem pająkiem, w tym uwielbiana i obsypana nagrodami animacja Spider-Man: Uniwersum. Druga propozycja to Spider-Man: Homecoming, czyli pierwsza część trylogii z Tomem Hollandem w roli głównej.

To oczywiście zaledwie początek. Tak prezentuje się pełna lista nowości na pierwszą połowę grudnia.

1 grudnia

Na planie XX, odc. 48

Zimowy monarcha, odc. 10

Zapach czasu, odc. 1 - 10

Mrówka Z

Wszystkie stare noże

Alleluja

Ben-Hur

Fargo

Spider-Man: Homecoming

Dzikie łowy

Autobiografia

Blue Jean

Cicha dziewczyna

Hotel Transylwania

Hotel Transylwania 2

Hotel Transylwania 3

Spider-Man: Uniwersum

Jak owce między wilki

Amok

Ivalu

Mazel brouk

Gazowa wróżka

Cafe Marylin

Ostatnia szansa

2 grudnia

Hero Inside, odc. 1 - 2

The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe V, odc. 3

4 grudnia

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 3

Pozłacany wiek II, odc. 6

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 19

Rick i Morty VI, odc. 8

30 srebrników II, odc. 7

5 grudnia

Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni

6 grudnia

Piękne zdjęcie, cudowne życie

7 grudnia

Czuję Twój oddech, odc. 5 - 6

Boom Boom Bruno, odc. 1 - 6

Julia II, odc. 6

Rap Sh!t II, odc. 6

Bukmacher, odc. 3 - 4

Magiczne pierniki

8 grudnia

Zapach czasu, odc. 11 - 20

Na planie XX, odc. 49

Barbie Dreamhouse Challenge, odc. 1 - 4

Książę Egiptu

Reedukacja Molly Singer

W odwecie

Mam elektryczne sny

Ostatnie życzenie

9 grudnia

Meet the Batwheels, odc. 12

Batwheels: Holiday on Ice

Bugs Bunny Builders: Looneyburg Lights

Cóż za piękny dzień

Kapitan Phillips

Filadelfia

10 grudnia

Apolonia, Apolonia

11 grudnia

Moje przygody z Supermanem, odc. 1 - 2

Aqua Teen Hunger Force XII, odc. 4

Pozłacany wiek II, odc. 7

Przegląd Tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 20

Rick i Morty VII, odc. 9

30 srebrników II, odc. 8

Little Man Tate

Milczenie owiec

12 grudnia

Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni, odc. 2

Trees and Other Entanglements

14 grudnia

Dzieci zła, odc. 1 - 10

Julia II, odc. 7

Rap Sh!t II, odc. 7

Bukmacher, odc. 5 - 6

Świąteczna magia dla każdego

15 grudnia