Nowy katalog SkyShowtime. Przez te filmy i seriale rozważysz subskrypcję

Serial The Curse, nowe Mission:Impossible - Dead Reckoning oraz polski "Kos", a także "Tatuażysta z Auschwitz". To tylko kilka z obszernej listy nowości w przyszłym roku.

"Kos" to jedna z najciekawiej zapowiadających się polskich premier w przyszłym roku. Film w reżyserii Pawła Maślony został zakupiony przez SkyShowtime na wyłączność, co przełoży się na bezpośrednie wejście do oferty VOD prosto z kina. Dla polskich użytkowników SkyShowtime ten historyczny dramat będzie dostępny wyłącznie w tej usłudze, stając się pierwszym filmem SkyShowtime Exclusive dostępnym w kraju. Chyba nikt nie spodziewał się, że to właśnie ta produkcja nią będzie.

Nowe filmy i seriale na SkyShowtime w 2024

Film "Kos" rozgrywa się wiosną 1794 roku, gdy generał Tadeusz "Kos" Kościuszko powraca do Polski. Jego celem jest wzniecenie powstania przeciwko Rosjanom, poprzez mobilizację polskiej szlachty i chłopów. Za Kościuszką podąża bezlitosny rosyjski rotmistrz, Dunin, który desperacko próbuje schwytać generała przed wywołaniem narodowej rebelii. W obsadzie znaleźli się między innymi Bartosz Bielenia (znany z "Bożego Ciała"), Jacek Braciak (znany z "Żeby nie było śladów") oraz Robert Więckiewicz (występujący wcześniej w np. "W ciemności").

Nadchodzi także oryginalny serial SkyShowtime "Tatuażysta z Auschwitz". Serial limitowany został oparty na bestsellerze autorstwa Heather Morris i został wyprodukowany przez Sky Studios. Muzykę do serialu skomponował utalentowany kompozytor Hans Zimmer oraz Kara Talve. Reżyserią wszystkich sześciu odcinków zajęła się nagradzana Tali Shalom-Ezer (wcześniej pracowała nad "My Days of Mercy" i "Princess").

Fabuła jest inspirowana prawdziwą i wzruszającą historią Lali’ego i Gity Sokolovów. Lali trafia do Auschwitz-Birkenau w 1942 roku i szybko zostaje jednym z tatuażystów, odpowiedzialnych za nanoszenie numerów identyfikacyjnych na ramiona współwięźniów. Los splata mu drogi z Gitą, gdy podczas jednego z tatuowań poznają się. Ich miłość rodzi się od pierwszego spojrzenia. Mimo że są nieustannie pod kontrolą brutalnego oficera SS Baretzkiego, Lali i Gita są zdeterminowani, by przetrwać w warunkach obozowych.

W 2024 roku w serwisie pojawi się również szwedzki thriller kryminalny z akcentami paranormalnymi zatytułowany "Veronika", będący również SkyShowtime Original. W produkcji tego ośmioodcinkowego serialu wystąpią znani i cenieni Alexandra Rapaport (znana z "Honor") oraz Tobias Santelmann (występujący w SkyShowtime Exclusives "Beforeigners" i "Welcome to Utmark", a także w "Point Break" i "Those Who Kill"). Twórcami i scenarzystami serialu są Katja Juras i Anna Lindblom (autorki "Gåsmamman"), a reżyserię powierzono uznanej postaci, Jonasowi Alexanderowi Arnby'emu (reżyser "War of the Worlds").

Wyczekiwane premiery i kontynuacje seriali na SkyShowtime

W przyszłym roku oferta SkyShowtime zostanie wzbogacona o kolejne duże produkcje. Wśród nich znajdą się seriale SkyShowtime Original, takie jak "The Curse" od studia A24, czyli twórców "Awantury" dla Netfliksa oraz drugi sezon "Los Enviados" (The Envoys). Ponadto, widzowie będą mieli okazję obejrzeć takie seriale, jak "Apples Never Fall", 2. sezon "Halo", "Knuckles", "The Lovers", "Mary & George", "Ted", a także "The Woman in the Wall".

Konkretnych dat premier dla większości tytułów możemy spodziewać się w następnych tygodniach i miesiącach - platformy dość rzadko z tak dużym wyprzedzeniem planują dokładny debiut. Jest to uzależnione od wielu czynników, w tym ruchów konkurencji i czasem niektóre produkcje trafiają do oferty wcześniej, a czasem później niż zakładano.