Disney Plus grudzień 2023 - nowości. Pełna lista premier

Przeznaczenie wzywa w grudniu w Disney+! W ostatnim miesiącu roku na platformie zadebiutuje długo wyczekiwany oryginalny serial „Percy Jackson i bogowie olimpijscy”, oparty na bestsellerowej serii książek autorstwa wielokrotnie nagradzanego autora Ricka Riordana. Do tego na platformie pojawi się legendarny archeolog w najnowszej produkcji „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”.

Grudzień to oczywiście również najbardziej wyjątkowy czas w roku. W świąteczny klimat wprawi Tim Allen, który powraca w kultowej roli w drugim sezonie produkcji „Śnięty Mikołaj: serial”. W Disney+ nie zabraknie też świątecznych klasyków — dostępne są całe kolekcje „Kevin sam w…” i „Szklana pułapka”, a także wiele innych propozycji!

DIsney+ — grudzień 2023. Co nowego na platformie?

Percy Jackson i bogowie olimpijscy — 20 grudnia

Percy Jackson wyrusza na niebezpieczną misję. Umykając potworom i wywodząc w pole bogów, podróżuje przez całą Amerykę, aby odszukać należący do Zeusa piorun piorunów i zapobiec wojnie totalnej. Po stracie matki Percy trafia do Obozu Herosów - azylu dla młodocianych półbogów. Gdy odkryje, że sam jest półbogiem, będzie musiał się wykazać i skonfrontować z własnym pochodzeniem, a w poszukiwaniu Krainy Umarłych narazi się na niebezpieczeństwo, ścigając wrogów. Misja, w której towarzyszą mu Annabeth i Grover, przybliży Percy’ego do odpowiedzi na nurtujące go pytania: jak ma się odnaleźć w świecie, w którym czuje się obcy, czy jeszcze kiedyś zobaczy się z mamą i czy zdoła poznać swoje przeznaczenie. W dniu premiery dostępne będą dwa odcinki.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia — 15 grudnia

Harrison Ford powraca do kultowej roli archeologa, Indiany Jonesa, w wyczekiwanej, ostatniej odsłonie słynnej serii. Wielka, oszałamiająca przygoda w różnych zakątkach świata pełna wyzwań, które wystawią na próbę siłę i wytrwałość głównego bohatera. Indiana Jones (Ford) musi za wszelką cenę chronić starożytny artefakt pozwalający zmienić bieg historii przed ludźmi, którzy chcą wykorzystać mechanizm dla własnych korzyści. Gwiazdorska obsada w składzie Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones i Mads Mikkelsen dba o to, aby „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia” nieustannie trzymał w napięciu. Ekscytujący finał serii wyreżyserował James Mangold, scenariusz napisali: Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp i James Mangold, postaci stworzyli zaś George Lucas i Philip Kaufman.

Święty Mikołaj: Serial — Sezon 2 — 13 grudnia

W bezpośrednim nawiązaniu do sezonu pierwszego rodzina Calvinów wraca z obchodów bożonarodzeniowych, zostawiając wszystkim magiczną śnieżną kulę pod choinką. Podczas gdy magia świąt osiągnęła najwyższy poziom, Scott skupia się na przyszłości i mianuje Cala kolejnym Mikołajem. Ale nie tylko Cal jest częścią dziedzictwa Bieguna Północnego. Carol i Sandra mają do odegrania ważną rolę, gdy Scott przekształca Święta Bożego Narodzenia w pełnoprawną firmę rodzinną. Nieświadomy sytuacji na Biegunie Północnym, Magnus Antas, znany również jako „Zł Mikołaj”, zostaje przypadkowo uwolniony i zbliża się, by pokonać Scotta Calvina. W dniu premiery dostępne będą wszystkie odcinki.

Obóz teatralny — 6 grudnia

Zdobywca nagrody Tony, Ben Platt („Dear Evan Hansen”) i Molly Gordon („Booksmart”) występują w komedii „Obóz teatralny” jako Amos i Rebecca-Diane – dwójka przyjaciół, instruktorów na podupadającym obozie teatralnym w stanie Nowy Jork. Kiedy beztroski cyfro-buc Troy (Jimmy Tatro), przybywa by zarządzać obiektem i niechybnie doprowadzić go do ruiny, Amos, Rebecca-Diane i kierownik produkcji Glenn (Noah Galvin) łączą siły z kadrą i uczniami, by wystawić arcydzieło, które uratuje ich ukochane miejsce. „Obóz teatralny” został wyreżyserowany przez Molly Gordon i Nicka Liebermana na podstawie scenariusza Noah Galvina, Molly Gordon, Nicka Liebermana i Bena Platta, opartego na ich filmie krótkometrażowym.

Nieznośna Dziewiątka — 22 grudnia

Andy lubi płatać figle, ale gdy nie dostaje prezentu od Mikołaja, domyśla się, że trafił na Listę Nicponi. Uważa, że to nie w porządku, więc zbiera nieznośną dziewiątkę, żeby zrobić skomplikowany skok na warsztat Mikołaja na biegunie północnym i odzyskać należne im prezenty.

Świąteczne klasyki — Kevin sam w… i Szklana Pułapka!

Disney zadbał również o to, żeby podczas Świąt na naszych ekranach nie zabrakło najważniejszych filmów. Na platformie znajdziemy już więc całą kolekcję Szklanej Pułapki oraz Kevin sam w domu i Kevin sam w Nowym Jorku.

Pozostałe nowości w grudniu

Pasterz — 1 grudnia

Świąteczny dziennik cwaniaczka: Biała gorączka — 8 grudnia

Simpsonowie – sezon 35 — 13 grudnia

Bob’s Burgers – sezon 14 — 13 grudnia

Family Guy: Głowa rodziny – sezon 22 — 20 grudnia

