Stało się! Subskrypcje VOD droższe niż kablówka

Rosnące ceny serwisów VOD sprawiły, że dostęp do subskrypcji staje się droższy niż odpowiadające im pakiety kablówek. A to prawdopodobnie nie koniec podwyżek.

Platformy VOD z relatywnie niedrogimi pakietami i możliwością szybkiego zakończenia subskrypcji były wybawieniem dla widzów i totalną przeciwnością ofert telewizji kablowej czy satelitarnej. Wraz z upływem czasu sytuacja zmienia się, ponieważ regularne wzrosty cen subskrypcji sprawiają, że sumaryczna kwota do opłacenia każdego miesiąca nie tylko staje się porównywalna do ceny najwyższych pakietów, ale już ją przewyższa.

Za wyliczenia i analizę rynku w USA odpowiedzialny jest Financial Times, który porównał kwoty i gdy jeszcze rok temu dostęp do serwisów VOD kosztował 73 dolary miesięcznie, a odpowiadającym im pakiet kablówki był wyceniony na 83 dolary, tak dostęp do VOD w tym roku w sumie wynosi już 87 dolarów.

Ceny VOD rosną. Subskrypcje droższe niż kablówka

Pierwszą podwyżkę, 40-procentową, odnotował dostęp do Apple TV+ z 4,99 dolara do 6,99 dolara. Wzrost o 25 procent nastąpił w cenie Disney Plus - z 7,99 dolara do 10,99 dolara, ale w późniejszym czasie cenę podniesiono do 13,99 dolara, co w sumie w niecały rok daje nam 75-procentowy wzrost ceny! Hulu podrożało o 20% z 14,99 dolara do 17,99 dolara, a w styczniu HBO Max podniosło cenę z 15 do 16 dolarów. W przypadku Netfliksa w USA wycofano najniższy pakiet, co oznacza dwukrotnie wyższą cenę najtańszego pakietu w tej usłudze.

W Polsce najwyższy pakiet Netfliksa kosztuje 60 zł. Disney+ podrożeje w Polsce z 28,99 zł do 37,99 zł (dostępny będzie pakiet roczny kosztujący aż 379,90 zł, zamiast 280,90 zł). W wielu krajach pojawi się tańszy pakiet z reklamami, ale nie wiadomo, czy zawita także do Polski, ponieważ oprócz lokalnych platform żaden zagraniczny serwis nie zdecydował się na taki krok. Cena HBO Max pozostaje, jak na razie, bez zmian, choć spodziewamy się podniesienia ceny w momencie rebrangindu na Max, gdy prawdopodobnie zostaną połączone oferty z Playerem.

Źródło: Financial Times via 9to5mac