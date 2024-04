Maj w HBO Max zapowiada się niezwykle interesująco, z bogatym wachlarzem filmów i seriali, które powinny trafić w różnorodne gusta użytkowników. Wśród najbardziej oczekiwanych tytułów znajduje się "Lobster", gdzie Colin Farrell wciela się w rolę porzuconego mężczyzny, który ma 45 dni na znalezienie nowej partnerki, co jest zadaniem nie lada wyzwaniem. "Mój policjant" to z kolei emocjonalna podróż po Wielkiej Brytanii lat 50., która śledzi losy trójki młodych ludzi. Natomiast "Lady Bird" to opowieść o nastolatce, która marzy o opuszczeniu rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku, ukazująca jej dążenie do niezależności i samoakceptacji.

W pierwszej połowie maja widzowie będą mieli okazję śledzić również kontynuacje ulubionych seriali. 3. sezon "Hacks" zgłębia tajniki relacji pomiędzy legendarną komiczką z Las Vegas, Deborą Vance, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias. 2. sezon serialu "Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny" to kolejna odsłona serii, w której nowa grupa nastolatek – nowe kłamczuchy – jest dręczona przez nieznanego napastnika, co stanowi kontynuację mrocznej historii z robotniczego miasteczka Millwood.

Wśród innych godnych uwagi produkcji znajdziemy "Szczęśliwą szóstkę", gdzie Carolina i Damián, pomimo silnych uczuć, muszą zmierzyć się z różnicami w poglądach na seks i miłość. "Uśmiechnięci przyjaciele" to z kolei historia pracowników niewielkiej firmy, którzy starają się rozsiewać szczęście w tym dziwnym i zwariowanym świecie, a ich zadaniem jest dzwonienie do ludzi, aby podnosić ich na duchu.

Filmy takie jak "Uciekaj, ile sił", opowiadający dramatyczne losy młodej Kirgizki porwanej i zmuszonej do małżeństwa, czy "Tak, jak było", ukazujący powrót młodej kobiety do rodzinnego Kijowa i jej doświadczenia nowej, wojennej codzienności, dostarczą widzom silnych emocji i refleksji. "Cytrynowiec" to z kolei historia młodego ojca, który w desperacji kradnie królika magika, aby zaimponować synowi, co prowadzi do serii nieoczekiwanych wydarzeń.

HBO Max kontynuuje również swoją tradycję prezentowania klasyków, takich jak seria "American Pie", która powraca ze "Zjazdem absolwentów", "Weselem" oraz drugą częścią, przypominając widzom o niezapomnianych przygodach grupy przyjaciół. Każdy z tych filmów to gwarancja humoru i nostalgii. Warto również zwrócić uwagę na inne tytuły, takie jak francuski "Anty-skłot", gdzie samotna matka rozpoczyna pracę w start-upie - jej zadaniem jest opiekowanie się pustymi biurowcami.

Nowe filmy i seriale HBO Max maj 2024

Programy i seriale:

Filmy:

