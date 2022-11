Westworld oraz Tuca i Berite anulowane przez HBO

Niedawno dowiedzieliśmy się o anulowaniu serialu "Westworld", co dla jednych było sporym szokiem, a dla innych oczywistym ruchem stacji HBO. "Westworld" był w pewnym momencie jednym z najważniejszych i największych seriali dla HBO, ale kolejne sezony wcale tego nie potwierdzały. Opinie na temat nowych odcinków były podzielone, a oglądalność nie należała do największej. Decyzja Davida Zaslava o anulowaniu kolejnego kosztownego projektu jest więc kontynuacją dotychczasowej polityki, dlatego nie powinniśmy być zaskoczeni takim obrotem sprawy.

John Johnson/HBO

Warto też dodać, że "Tuca i Bertie" również zostało anulowane. Po tym, jak Netflix porzucił ten tytuł, Adult Swim (tworzące "Ricka i Morty'ego") przejęło nad nim pieczę, ale po dwóch nowych sezonach widzowie ponownie dowiedzieli się o porzuceniu projektu. Twórczyni serialu Lisa Hanawalt przejawia chęć dalszej pracy nad serialem, dlatego możliwe jest, że produkcja znajdzie nowy dom.

Ponad 40 filmów zniknie z HBO Max (listopad 2022). Pełna lista

Tymczasem użytkownicy HBO Max powinni być gotowi na usunięcie ponad 40 tytułów z oferty tego serwisu. Znajdują się wśród nich prawdziwe klasyki, jak "Braveheart - Waleczne serce" oraz nowsze produkcje np. "Detektwy małolat". Serwis pozbywa się też filmów z serii "Mission: Impossible" oraz "Kształtu wody", co jest sporą stratą dla katalogu HBO Max, bo to naprawdę popularne i głośne produkcje. Z HBO Max zniknie też Oscarowy "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri". Pełna lista usuwanych tytułów z HBO Max do końca listopada, dzięki serwisowi Upflix, znajduje się poniżej:

Tytuł Usuwane Rok 14 dni, 12 nocy 30.11.2022 2019 Braveheart – Waleczne Serce 30.11.2022 1995 Brzmienie ciszy 30.11.2022 2019 Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii 30.11.2022 2015 David 30.11.2022 2020 Detektyw małolat 30.11.2022 2020 Do ostatniej śmierci 30.11.2022 2019 Francuskie wyjście 30.11.2022 2021 Hugo i jego wynalazek 30.11.2022 2011 Jak zostać zbirem 30.11.2022 2020 Klub Knuckledust 30.11.2022 2020 Kronika tajemnic: Niewłaściwy człowiek 30.11.2022 2019 Kronika tajemnic: Odnaleziona 30.11.2022 2019 Kronika tajemnic: Związani winoroślą 30.11.2022 2019 Kształt wody 30.11.2022 2017 Kłótnia 30.11.2022 2020 Leśna gazetka 30.11.2022 2018 Mission: Impossible II 30.11.2022 2000 Mission: Impossible III 30.11.2022 2006 Mission: Impossible – Ghost Protocol 30.11.2022 2011 Mission: Impossible – Rogue Nation 30.11.2022 2015 Mission: Impossible 30.11.2022 1996 Monster Hunter 30.11.2022 2020 Muidhond 30.11.2022 2019 Nocka u Holly 30.11.2022 2020 Nocna jazda 30.11.2022 2019 Oblężenie na ulicy Liperti 30.11.2022 2019 Ostatni Serb w Chorwacji 30.11.2022 2019 Piękny umysł 30.11.2022 2001 Piłat 30.11.2022 2020 Pora wylinki 30.11.2022 2020 Ray 30.11.2022 2004 Rodzaj ciszy 30.11.2022 2019 Rosyjski spleen 30.11.2022 2019 Tata kontra tata 30.11.2022 2015 Telefon 30.11.2022 2002 To, czego o mnie nie wiesz 30.11.2022 2019 Trzy billboardy za Ebbing, Missouri 30.11.2022 2017 Wojownicze Żółwie Ninja 30.11.2022 2014 Wojownicze Żółwie Ninja: Wyjście z cienia 30.11.2022 2016 Zapachy 30.11.2022 2020 Zwrot 30.11.2022 2018 Żółta Róża 30.11.2022 2019

Batman: The Animated Series w Polsce na HBO Max

Fani filmów i seriali, które należą do stacji oraz wytwórni wchodzących w skład Warner Bros. Discovery na pewno z utęsknieniem wyczekują chwili, gdy na HBO Max trafią kolejne klasyki. Wśród produkcji, które po latach zawitały na platformę znalazły się m. in. "Alf" oraz "Ostry dyżur", a także "Wybrani" (wcześniej emitowany jako "Impersonalni", a w oryginale "Person of Interest"). Pominięto jednak do tej pory klasyki Cartoon Network czy produkcje z Batmanem, a tych było przecież bez liku, co potwierdza oferta HBO Max w USA.

W Polsce nie narzekamy na przesyt tymi tytułami, dlatego sporym wydarzeniem będzie dodanie kultowej animacji "Batman: The Animated Series" z 1992 roku. Powstała na fali popularności "Batmana" z 1989 z Michaelem Keatonem i Jackiem Nicholsonem, ale bardzo szybko zaskarbiła sobie sympatię widzów - tych młodszych i starszych. To jedna z najbardziej docenianych produkcji z Mrocznym Rycerzem, ale w Polsce jej seans był utrudniony. Wydane na płytach DVD odcinki były trudno dostępne, a po emisji w telewizji serial zniknął. W Sieci nie był dostępny w ogóle w naszym kraju, ale właśnie dzięki HBO Max nareszcie pojawi się okazja, by go zobaczyć. Według serwisu Filmozercy.com premiera wPolsce nastąpi "w ciągu najbliższych miesięcy".

Możemy podejrzewać, że jednym z większych wyzwań w zaprezentowaniu go polskiej widowni w wersji online jest nabycie praw do polskich wersji (lektorskiej lub dubbingu) albo przygotowanie ich od nowa z myślą o dystrybucji online. Szczerze liczymy, że oprócz polskiej wersji serial będzie dostępny w wersji zremasterowanej w 1080p Full HD, która pojawiła się na Blu-ray kilka lat temu. Jednocześnie mamy nadzieję, że taka aktywność HBO Max w Polsce przyniesie też premiery pozostałych animacji, seriali i filmów z Batmanem oraz wiele innych niedostępnych jeszcze produkcji.