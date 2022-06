Gdy wydawało się, że wiemy już wszystko na temat planów HBO co do przyszłości Gry o tron, okazuje się, że stacja może mieć kilka niespodzianek w zapasie. Jedną z nich jest serial poświęcony Jonowi Snow.

Jedna z głównych postaci "Gry o tron" miałaby być w centrum wydarzeń zupełnie nowego serialu. The Hollywood Reporter donosi, że spin-off ze Snowem jest właśnie rozwijany i miałby być integralną częścią budowanego przez HBO uniwersum. Przypomnijmy, że odliczamy do premiery "Rodu Smoka" - serialu, który cofnie widzów 200 lat przed wydarzeniami w "Grze o tron" i opowie historię przodków Daenerys. Czyżby niewystarczające zainteresowanie produkcją wśród fanów miało stać się powodem do podjęcia decyzji o nakręceniu innego serialu? Warto dodać, że HBO skasowało już jeden serial, do którego pilotażowy odcinek kosztował stację 30 mln dolarów, a to pokazuje, że włodarze chcą zrobić wszystko, by nie dopuścić do blamażu.

Gra o tron - powstaje serial o Jonie Snow

Postawienie na znaną postać byłoby dość... bezpiecznym zagraniem. I to takim, jakie stosuje między innymi Disney rozwijając poboczne historie i projekty o kluczowych bohaterach z pełnometrażowych filmów. Eksploracja uniwersum w ten sposób przynosi sporo ciekawych tytułów, ale też delikatnie męczy widownię, która nie jest w stanie bez końca chłonąć historii w utrzymanych w podobnym klimacie i odnoszących się do tych samych spraw. "Gra o tron" jeszcze do tego etapu nie dobrnęła, a problemy z nakręceniem nowego hitu pod tym samym szyldem dobitnie uwidacznia pragnienie zaoferowania widzom nowego hitu na miarę pierwszej produkcji.

Gra o tron na HBO - rozwijanych jest aż 7 projektów

W sumie HBO ma już na stole aż siedem projektów, które będą walczyć o uznanie widzów. Rozwijane są seriale aktorskie "10 000 Ships"/"Nymeria", "9 Voyages"/"The Sea Snake", "Dunk and Egg", a także trzy animacje (w tym "The Golden Empire"). Czy którykolwiek z nich dorówna popularnością i rozmachem "Grze o tron"? To niezwykle trudne zadanie, tym bardziej, że o to samo starają się konkurenci, w tym Amazon Prime Video z serialem "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", którego debiut zaplanowano na jesień tego roku.