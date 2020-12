WSZYSTKIE premiery filmów Warner Bros. równolegle w kinach i na VOD

Zobacz też: Czy można jeszcze oglądać seriale za darmo? Tak, ale nie na największych VOD

Premiery filmowe Warner Bros. równolegle na VOD i w kinach

Lista premier filmowych zaplanowanych na przyszły rok od WB jest imponująca — i znalazło się tam wiele tytułów, których widzowie wypatrują z zapartym tchem. Wśród nich znalazły się takie produkcje jak:

The Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Godzilla vs. Kong

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Space Jam: A New Legacy

The Suicide Squad

Reminiscence

Malignant

Dune

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

Matrix 4

To imponująca lista tytułów z hitami, obok których wielu trudno będzie przejść obojętnie. Warner Bros. jest świadome tego, że walka z pandemią szybko się nie skończy — przeciągnie się przez wiele miesięcy, a oni nie mogą sobie pozwolić na to, by przez tyle miesięcy wstrzymywać premiery. Firma nie ukrywa, że ma nadzieję iż ich nowe produkcje przyciągną do HBO Max nowych widzów, a wszystko ostatecznie się zepnie finansowo.