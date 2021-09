HBO Max w Polsce. Oficjalny start serwisu w 2022 roku

Jeżeli mieliście nadzieję na to, że HBO Max dotrze do Polski jeszcze w tym roku, to nie mam dobrych wiadomości.

Serwisów VOD mamy więcej, niż czasu. Ale wiadomo że każdy z nich robi co w jego mocy, by przyciągnąć do siebie widzów oferując tak dobre treści, jak tylko potrafią. HBO Max zadebiutowało w Stanach Zjednoczonych wiosną ubiegłego roku — i od początku padało pytanie: kiedy trafią do Europy. Dziś poznaliśmy odpowiedź na to pytanie, niestety - ale jeżeli liczyliście na nowe VOD w Polsce jeszcze w tym roku, to nie mam dla Was dobrych wiadomości.

HBO Max w Europie jeszcze w tym roku, ale do Polski dotrze dopiero w 2022

HBO Max jeszcze w tym roku HBO Max ma trafić do kilku europejskich krajów — m.in. Szwecji, Danii, Finlandii, Norwegii, a także Hiszpanii i Andory. Niestety, Europa Wschodnia i Środkowa musi stanąć w kolejce i poczekać nieco dłużej. Twórcy platformy oficjalnie mówią o starcie HBO Max w Polsce dopiero w przyszłym roku — żadnych konkretów na tę chwilę jeszcze nie znamy. Prawdopodobnie wszystko stanie się jasne już tej jesieni, ale do tej pory można tylko mieć nadzieję, że będzie wcześniej niż Disney+ w Polsce. Debiut platformy VOD medialnego giganta planowany jest na lato przyszłego roku — istnieje więc spora szansa, że HBO Max uda się go wyprzedzić.

Niby od przybytku głowa nie boli, ale patrząc na kolejne pokusy abonamentowe zaczynam obawiać się nie tylko o to, że doba stanie się jeszcze krótsza - ale też konto szczuplejsze. No ale patrząc na to jak szybko rozwija się platforma, że trafiają tam duże kinowe hity (m.in. Diuna ma tam być w dniu premiery) i nareszcie jest szansa na odrobinę lepszą aplikację z dostępem do seriali HBO - przywitam ją z otwartymi ramionami.