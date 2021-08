Jeszcze poczekamy na Disney+ w Polsce. Start najwcześniej latem 2022

Liczyliście na debiut Disney+ w Polsce jeszcze w tym roku? Nie mam dla Was najlepszych wiadomości - platforma nie trafi do Polski wcześniej, niż latem 2022.

VOD na rynku stale przybywa, ale jedną z usług której brak najbardziej odczuwamy w Polsce jest Disney+. VOD medialnego giganta to dostęp nie tylko do zestawu klasycznych filmów animowanych, ale także całego katalogu Marvela — w tym tworzonych na wyłączność oferty D+ seriali, które otrzymują najwyższe noty od recenzentów. Kilka godzin temu, podczas spotkania z inwestorami, Disney powiedział co nieco na temat dalszej ekspansji ich VOD. I to właśnie z niego wiemy mniej-więcej kiedy można się spodziewać startu w Polsce.

Disney+ w Polsce nie wcześniej, niż latem 2022 roku

Podczas sprawozdania kwartalnegoprzedstawiciele Disneya opowiadali o dalszej ekspansji serwisu. Co prawda Polski z nazwy nikt tam nie wymienił, ale lato przyszłego roku ma być czasem, w którym Disney+ będzie pojawiać się w Europie Wschodniej oraz Środkowej. Data ta okazuje się dość ruchomą, bo jeszcze w ubiegłym roku cały tutejszy region miał doczekać się oficjalnego debiutu w 2021 roku — i choć nie padły wówczas żadne deklaracje związane z konkretnymi datami, to można było mieć nadzieję, że faktycznie do końca grudnia będziemy mogli bez większego kombinowania obejrzeć lokalnie serie takie jak Loki czy WandaVision, a także cały zestaw filmów Marvel Cinematic Universe. Bo o ile do tych drugich dostęp jako-taki jeszcze jest, o tyle z serialami sprawa jest nieco bardziej kłopotliwa.

Europa musi poczekać, tymczasem Disney+ jest już gotowy na ekspansję w Azji - i przed Starym Kontynentem dostępem do usługi cieszyć się będą mogli m.in. mieszkańcy Japonii, Korei, Hong Kongu i Tajwanu.