Jak wiele z Was zwraca uwagę na aspekty techniczne seriali? Oceniacie je pod tym względem? Bo właśnie w kategoriach technicznych najlepszy okazał się "Gambit królowej" Netfliksa pokonując m. in. "The Mandalorian" i "WandaVision".

Obydwa seriale Disney+ to przykłady produkcji, które nie powstałyby dekadę czy dwie temu. Kluczową rolę odgrywają tu budżety i sposób dystrybucji, bo firma odpowiedzialna za dany tytuł może na nim zarabiać bez żadnych pośredników. Dlatego dopiero teraz możemy śledzić dalsze losy ulubionych bohaterów z dużych ekranów na tych nieco mniejszych, a sądząc po zapowiedziach niemalże każdej platformy, to dopiero początek takiego trendu.

Gambit królowej wygrał z The Mandalorian i WandaVision

Jednak przynależność do znanego uniwersum nie zapewnia nikomu statuetek, bo wśród Creative Arts Emmy Awards triumfował "Gambit królowej", który pod względem liczby zdobytych nagród wyprzedził "The Mandalorian" w świecie Gwiezdnych Wojen oraz "WandaVision" z uniwersum Marvela. Popularnie zwane technicznymi Emmy są przyznawane za efekty specjalne, muzykę, montaż, charakteryzację, casting, a nawet fryzury i występy gościnne. "Gambit królowej" zdobył dziewięć statuetek, w tym za obsadę, muzykę i kostiumy. Po siedem nagród udało się zdobyć "The Mandalorian" oraz "Saturday Night Live", a trzy statuetki zdobyły "WandaVision", "Pose" oraz "Ted Lasso".

Netflix wyprzedza Disney+ i HBO Max

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę wszystkie nagrody dla danej stacji/platformy, to tutaj wyłania nam się prawdziwy lider - Netflix uzbierał aż 34 nagrody, a na drugim miejscu znalazło się Disney+ z 13 statuetkami. Podium zamyka HBO/HBO Max z 10 Emmy, a zaraz za nim są NBC i Apple TV+ - każde po 7 nagród.

Największa gala dopiero przed nami. W najbliższą niedzielę odbędzie się główna ceremonia, która będzie szeroko transmitowana w telewizji i pojawią się na niej największe gwiazdy branży. Jeśli techniczne Emmy miałyby cokolwiek zwiastować, to ewentualnym zwycięstwem Netfliksa w kilku głównych kategoriach nie powinniśmy być zaskoczeni. Jeśli wydarzy się inaczej, to będzie to świetny dowód na to, jak te ceremonie się od siebie różnią.

