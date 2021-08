Filmowe hity "Tenet" i "JoJo Rabbit" oraz premiera "Sceny z życia małżeńskiego" - nowego serialu HBO to jedne z najjaśniejszych nowości na HBO GO we wrześniu.

Od kinowej premiery "Tenet" mija rok, dlatego widzowie, którzy nie mieli jeszcze okazji zobaczyć najnowszego filmu Christophera Nolana będą mieli okazję go nadrobić w ramach subskrypcji HBO GO. Domowe warunki nie oddadzą wrażeń z kina, ale niektórym to nie przeszkadza, więc od 26 września będzie można przekonać się, czy Oscar za efekty specjalne i brak nagród w innych kategoriach był sprawiedliwy. "JoJo Rabbit" to natomiast dość kontrowersyjna satyra realiów II wojny światowej, za którą odpowiada Taika Waititi.

Wśród serialowych premier na pewno uwagę zwracają "Sceny z życia małżeńskiego", w których zagrali Jessica Chastain oraz Oscar Isaac. Opowieść o nowoczesnej amerykańskiej parze pokaże wzloty i upadki ich relacji oraz związku. rodukcja na nowo przedstawi klasyczną już historię miłości, nienawiści, pożądania, monogamii, małżeństwa i rozwodu - mówi opis serialu, ale zwiastun pokaże znacznie więcej, więc zalecam się z nim zapoznać. HBO przygotowało także nowe odcinki "Doom Patrolu", premierowe epizody 10. sezonu "The Walking Dead", a także powroty "Czarnego jeziora" i "Turbulencji". Dla wielu widzów dobrą wiadomością będzie powrót "Co robimy w ukryciu" - mock-dokumentów o życiu wampirów w XXI wieku.

Nowe seriale na HBO GO - wrzesień 2021

Najmłodsi widzowie będą mogli zobaczyć nową odsłonę "Wyluzuj, Scooby Doo! ", serial "Victor i Valentino", a także "DC Super Hero Girls" - serial o nastoletnich Wonder Woman, Supergirl i Batgirl, które będą starały się połączyć szkolne obowiązki z misją ratowania Metropolis z opałów. Mało popularny do tej pory "Jaś Fasola: Serial animowany" nareszcie jest szeroko dostępny dzięki HBO GO, a we wrześniu do oferty dodany zostanie nowy sezon.

Nowe seriale:

The Walking Dead Xb – kolejne odcinki dziesiątego sezonu produkcji o grupce ocalałych ludzi szukających bezpiecznego schronienia w świecie opanowanym przez śmiercionośne zombie – premiera: 1 września, odcinki 11-22

Ku'damm 63 – trzeci sezon opowieści o konserwatywnej matce i jej trzech córkach. Jest rok 1963, posępne lata pięćdziesiąte minęły. Kolory stały się bardziej jaskrawe, moda i muzyka bardziej międzynarodowe. Trzy siostry Schöllack po raz kolejny zmagają się z niewidzialnymi barierami społecznymi, które dotykają kobiet – premiera: 2 września (cały sezon)

Poprzednie sezony, czyli Ku'damm 56 oraz Ku'damm 59 – powrót do serwisu także 2 września

Czarne Jezioro III (Black Lake III) – trzeci sezon serialowego thrillera; tym razem akcja przenosi się do opuszczonej fabryki w środku szwedzkiego lasu, gdzie ma się rozegrać największe w Skandynawii larpowe wydarzenie - premiera: 3 września, cały sezon

Co robimy w ukryciu III (What We Do in the Shadows III) – trzeci sezon serialu dokumentującego codziennie (a raczej nocne) „życie” kilkorga wampirów mieszkających razem na Staten Island - premiera: 3 września, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

Turbulencje III (Manifest III) – trzeci sezon serialu obyczajowego o pasażerach lotu 828, którzy po wylądowaniu dowiedzieli się, że ich z pozoru kilkugodzinny lot tak naprawdę trwał ponad pięć lat – premiera: 5 września, cały sezon

Billions Vb – kolejne odcinki piątego sezonu serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (Damian Lewis) – premiera nowego odcinka: 6 września

Sceny z życia małżeńskiego (Scenes from a Marriage) – nowy miniserial HBO na podstawie klasycznej już historii autorstwa Ingmara Bergmana. Tym razem jednak historia opowiedziana jest z perspektywy współczesnej amerykańskiej pary – premiera: 13 września

Doom Patrol III – trzeci sezon czerpiącego garściami z komiksów serialu przedstawiającego perypetie nietypowej grupy superbohaterów - Doom Patrol – premiera: 23 września, odc. 1-3, kolejne co tydzień po jednym

Nowe odcinki seriali:

Rick i Morty V – najnowszy sezon nagradzanego serialu śledzącego losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie – finałowe odcinki: 6 września

Cudotwórcy: Szlak oregoński (Miracle Workers: Oregon Trail) – trzeci sezon serialowej antologii z Danielem Radcliffem i Stevem Buscemim w rolach głównych. Tym razem fabuła osadzona jest na Dzikim Zachodzie – finałowy odcinek: 15 września

Roswell, w Nowym Meksyku III (Roswell: New Mexico III) – trzeci sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz

Słowo na L: Generacja Q II (The L Word: Generation Q II) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o grupie przyjaciół, z których większość to lesbijki; serial pokazuje ich miłości, złamane serca, seks, niepowodzenia i sukcesy w Los Angeles

Stargirl II – drugi sezon serialu obyczajowego CW z uniwersum DC przedstawia dalsze losy uczennicy liceum Courtney Whitmore i jej ojczyma Pata Dugana

Work in progress II – dalsze koleje losy starzejącej się lesbijki. Drugi sezon rozpoczyna się po rozstaniu i gdy już Abby zaczyna dawać sobie radę, globalna pandemia zbiega się z nagłym zagrożeniem w rodzinie

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VIII (Last Week Tonight with John Oliver VIII) – ósmy sezon autorskiego show Johna Olivera, będącego jedną z najzabawniejszych osobowości telewizyjnych, który prezentuje w programie swój własny punkt widzenia na wydarzenia ze świata polityki – nowe odcinki dodawane są po godz. 20:00

Nowe filmy na HBO GO - wrzesień 2021

Wirtuoz. Pojedynek zabójców (The Virtuoso) – zawodowy zabójca przyjmuje nietypowe zlecenie od swojego mentora i szefa. Wyposażony jedynie namiary miejsca oraz godziny, sam musi zidentyfikować swój cel. Anthony Hopkins w jednej z głównych ról – premiera: 4 września

Wojna państwa Rose (The Was of the Roses) - Michael Douglas oraz Kathleen Turner jako małżeństwo, które po 17 latach postanawia się rozwieść i podejmuje zaciekłą walkę o to, kto zatrzyma (wspólną do tej pory) piękną posiadłość – premiera: 4 września

Ex Machina – Caleb Smith, 26-letni programista, zostaje wybrany do wzięcia udziału w dziwnym i zarazem fascynującym eksperymencie. Będzie musiał wejść w interakcję z pierwszą na świecie prawdziwą sztuczną inteligencją, umieszczoną w ciele pięknej dziewczyny-robota. Alicia Vikander w jednej z głównych ról – premiera: 5 września

Dziewczyna z portretu (The Danish Girl) – małżeństwo artystów malarzy zostaje poddane próbie, gdy mężczyzna postanawia zmienić swoją płeć. Oscar dla Alicii Vikander oraz nominacja do tej nagrody Eddiego Redmayne’a za stworzone przez nich kreacje – premiera: 5 września

Plan doskonały (Inside Man) - Clive Owen jako szef gangu złodziei planujący błyskotliwy napad na nowojorski bank. Gdy podczas akcji bierze zakładników, na pomoc wezwany zostaje wytrawny negocjator. W tej roli Denzel Washington – premiera: 10 września

Jojo Rabbit (Jojo Rabbit) – zafascynowany nazizmem młody niemiecki chłopiec zaczyna pomagać Żydówce, która ukrywa się na strychu jego domu. Satyra na II wojnę światową, której autorem jest Taika Waititi. Oscar za scenariusz i wiele innych nagród – premiera: 19 września

Barb i Star jadą do Vista Del Mar (Barb i Star And Star Go To Vista Del Mar) – znane z Druhen Kristen Wiig oraz Annie Mumolo wracają w komedii o dwóch przyjaciółkach, które po raz pierwszy opuszczają swoje małe miasteczko i jadą na Florydę na wakacje – premiera: 19 września

Tenet – uzbrojony tylko w jedno słowo – Tenet – bohater podróżuje przez mroczny świat międzynarodowego szpiegostwa, aby walczyć o ocalenie ludzkości. Jego misja okazuje się wykraczać poza czas rzeczywisty. Kolejny obraz science fiction Christophera Nolana; Oscar za efekty specjalne – premiera: 26 września

Założyciel (Creation Stories) – film przedstawia drogę Alana McGee, współzałożyciela Creation Records, od ucznia klasy robotniczej, który ma ucho do muzyki, do jednej z największych i najbardziej wpływowych postaci brytyjskiej sceny muzycznej – premiera: 26 września

Kolacja po amerykańsku (Dinner in America) – punkrockowiec i dziewczyna mająca obsesję na punkcie jego zespołu wyruszają wspólnie w podróż przez podupadające przedmieścia amerykańskiego Środkowego Zachodu – premiera: 29 września

Kino świata na HBO GO - wrzesień 2021

Obsługiwałem angielskiego króla [Czechy] – Czy można być kelnerem, potem zostać kierownikiem hotelu, a następnie wszystko stracić. Można! I jak się okazuje nie jest to takie trudne. Udowadnia to historia opowiedziana w kapitalnym czeskim filmie na podstawie powieści Bohumila Hrabala - premiera: 1 września

O zmierzchu [Litwa] – dramat historyczny, którego akcja rozgrywa się w 1948 roku. Ukazuje złożoną rzeczywistość wczesnych lat sowieckiej okupacji Litwy, tuż po II wojnie światowej, i walkę skazanych na porażkę partyzantów oczami młodego chłopaka należącego do ruchu oporu – premiera: 4 września

Śmierć psa [Argentyna] – starszy weterynarz i jego emerytowana żona prowadzą spokojne, sielankowe życie, dopóki dwa wydarzenia nie zakłócą ich spokoju. Nagroda Jury na Calgary Underground Film Festival – premiera: 5 września

Pająk [Chile] – film rozgrywający się na dwóch płaszczyznach czasowych – podczas zamachu stanu w 1973 roku w Chile oraz w teraźniejszości – eksploruje temat radykalnego aktywizmu politycznego – premiera: 6 września

Konferencja [Rosja] – jesienią 2002 roku 40 czeczeńskich terrorystów w darło się do moskiewskiego teatru na Dubrowce i zabiło kilkaset osób. 17 lat później jedna z ocalałych wraca do Moskwy, by w pustym teatrze zorganizować wieczór pamięci ofiar zamachu – premiera: 11 września

Dziecko w drodze [Nowa Zelandia] – kiedy Zoe i Tim odkrywają, że będą mieli razem dziecko, postanawiają, że rodzicielstwo ich nie zmieni. Podczas gdy Tim coraz bardziej oswaja się z perspektywą ojcostwa, Zoe ucieka jednak przed wizją macierzyństwa – premiera: 12 września

Duchy [Turcja] – opowieść o pełnym kontrastów tureckim społeczeństwie z punktu widzenia czwórki przypadkowych osób. 7 nagród na Antalya Golden Orange Film Festival – premiera: 12 września

Stara panna [Kanada] – lekka komedia romantyczna śledząca życie blisko czterdziestoletniej singielki, która rozpaczliwie szukając miłości, postanawia skonfrontować się w końcu ze swoimi lękami – premiera: 13 września

Żyły świata [Niemcy] – Erdene jest przywódcą ostatnich nomadów, którzy stawiają opór globalnym firmom wydobywczym, szukającym złota na mongolskim stepie. Kiedy mężczyzna ginie w tragicznym wypadku, jego syn postanawia kontynuować tę nierówną walkę - premiera: 18 września

Stambulski ogród [Niemcy] – dwóch nastolatków pochodzących z różnych środowisk wyrusza w podróż do Stambułu, aby ocalić swoją przyjaźń. Film drogi o dorastaniu, poznawaniu siebie i odkrywaniu nowych smaków życia – premiera: 19 września

Rialto [Irlandia] – po śmierci ojca emocje i pragnienia ustatkowanego mężczyzny po czterdziestce zaczynają się wymykać spod kontroli – premiera: 20 września

Wataha [Czechy] – utalentowany 16-letni bramkarz, u którego niedawno zdiagnozowano cukrzycę, dołącza do nowej drużyny hokejowej, w której z powodu choroby staje się outsiderem – premiera: 25 września

Wszystko dla dzieci [Niemcy] – były bokser toczy ciągłą walkę o dom, dzieci i ukochaną, ale życie cały czas wystawia na go próbę. Kiedy traci pracę i staje przed koniecznością spłaty pożyczonych 5000 euro w dwa tygodnie, jedynym rozwiązaniem wydaje się amatorski turniej bokserski – premiera: 25 września

Za horyzontem [Szwajcaria] – Lato 1976 roku. Szwajcarska wieś wysycha w nieubłaganym tempie pod bezwzględnym słońcem. W tej dusznej atmosferze 13-letni syn rolnika jest świadkiem rozpadu swojej rodziny – premiera: 26 września

Płodne lata już za nami [Szwajcaria] – kiedy Leila odkrywa, że jej siostra jest w ciąży, postanawia, że sama też zostanie matką. I to jak najszybciej. Komedia o trzech współczesnych trzydziestolatkach, które zmagają się z presją społeczną związaną z posiadaniem dzieci, kariery i udanych związków – premiera: 30 września

Seriale dla najmłodszych we wrześniu - HBO GO 2021

Victor i Valentino – pierwszy sezon serialu opowiadającego o przyrodnich braciach Victorze i Valentino, którzy spędzają wakacje w niewielkim, ale wyjątkowo tajemniczym miasteczku – premiera: 3 września, odc. 1-39

Power Players II – drugi sezon serialu o 9-letnim chłopcu, który dzięki posiadanej supermocy może zamieniać się w żywą figurkę. Razem z grupą swoich przyjaciół muszą stawić czoła wrogom – premiera: 3 września, odc. 1-26

Wyluzuj, Scooby Doo! – Scooby-Doo i jego przyjaciele powracają w nowoczesnym komediowym wydaniu opartym na lubianej animacji. Po ukończeniu szkoły średniej, podczas swoich ostatnich wakacji, Scooby-Doo i reszta ekipy ruszają w drogę niezastąpionym Wehikułem Tajemnic w poszukiwaniu przygód i dobrej zabawy. Lecz potwory i kolejne zagadki wciąż stają im na drodze - premiera: 10 września, odc. 1-26

Królewska Straż – kolejne odcinki serialu animowanego o przygodach najszybszego oraz najśmielszego zespołu ratunkowego w Pięciu Królestwach – premiera: 10 września, odc. 27-52

DC Super Hero Girls – serial animowany o nastoletnich superbohaterkach Wonder Woman, Supergirl i Batgirl, które starają się pogodzić szkolne obowiązki z obroną Metropolis przed złoczyńcami. Dodatkowo robią wszystko, by utrzymać swoją tożsamość w sekrecie - premiera: 17 września, odc. 1-52

Obóz na wyspie III – trzeci sezon serialu dla dzieci opowiadającego o przygodach najlepszych przyjaciół, Oscara i Jeżynki, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę, żeby odkryć niezwykłe tajemnice i cuda, które czekają na nich na magicznym letnim obozie - premiera: 17 września, odc. 1-12

Nowe przebranie Nicholasa – animowana historia 10-letniego chłopca z zespołem Downa, który wyrusza w magiczną podróż, by ocalić kuzyna przed koszmarami – premiera: 18 września

Pora na przygodę: Odległe krainy – nowy odcinek specjalny „Pory na przygodę”, dzięki któremu powrócimy do Krainy Ooo i innych odległych lądów – premiera: 24 września, odc. 3

Jaś Fasola: Serial animowany II – drugi sezon animowanej wersji przygód przezabawnego Jasia Fasoli oraz jego pluszowego misia – premiera 24 września, odc. 1-52

Steven Universe IV – czwarty sezon serialu animowanego o niezwykłym chłopcu, który jest pół człowiekiem, pół klejnotem. Swoje magiczne moce czerpie z klejnotu znajdującego się w pępku – premiera 24 września, odc. 1-24

Filmy i seriale dokumentalne HBO GO wrzesień

Sport równych szans (Level Playing Field) – program dokumentalny przedstawiający sportowców, grupy społeczne, pracowników służby zdrowia i innowatorów, którzy starają się wspierać pozytywne zmiany społeczne poprzez sport. Jego gospodarzem jest kanadyjski paraolimpijczyk Greg Westlake, który podróżuje po całym kraju, śledząc historie sportowców i organizacji - premiera: 15 września

Rodzina nuklearna (Nuclear Family) – trzyczęściowy film dokumentalny HBO przedstawia opowieść reżyserki Ry Russo-Young o jej własnej przeszłości. Ry i jej siostra Cade urodziły się w związku dwóch lesbijek dzięki pomocy dawców nasienia. Ich idyllicznemu dzieciństwu zagroził nieoczekiwany proces sądowy, który wstrząsnął życiem rodziny - premiera: 27 września

Nowości HBO GO wrzesień - dzień po dniu