To niby normalność, ale do rotacji tytułów na platformach VOD chyba nigdy do końca nie przywykniemy. Na szczęście mamy szansę poznać trochę wcześniej te tytuły, które pożegnają się z daną platformą. W przypadku HBO GO mamy do czynienia z całkiem sporą kolekcją filmów na licencji, więc od czasu do czasu duża część z nich będzie znikać i ewentualnie pojawiać się ponownie. Niektóre z wymienionych filmów mogą natomiast tak jakby w ogóle nie zniknąć z katalogu, bo zdarza się, że część produkcji pojawia się z powrotem chwilę po terminie usunięcia.

"Kryptonim U.N.C.L.E." i "Jumanji: Następny rozdział" znikają z HBO GO

Wśród usuwanych filmów znajduje się "Kryptonim U.N.C.L.E.", który znajduje się w czołówce filmów akcji ostatnich lat. Sukces przełożył się na kolejne projekty pod tym szyldem, ale jeśli nie widzieliście jeszcze pierwszej części lub macie ochotę na powtórkę, to czas na seans jest tylko do końca sierpnia. Tylko do dziś macie czas na obejrzenie "Jumanji: Następny rozdział", czyli produkcji z Dwaynem Johnsonem, który wskrzesił legendarną markę. Nawiązania do poprzedniej części z Robinem Williamsem oczywiście się pojawiają, ale nie jest kontynuacja czy reboot serii, lecz samodzielna historia, której obejrzenie daje sporo frajdy.

Jeśli chodzi o pozostałe filmy warte uwagi, wymienię także znikające "Equilibrium", "Rzeczy, które robisz w Denver", a także "Whiplash", które zdecydowanie nie cieszy się taką popularnością, na jakie zasługuje. Jeżeli nie widzieliście jeszcze epilogu do serii Rambo, to wśród usuwanych filmów jest też "Rambo. Ostatnia krew", a z klasyki thrillerów wymienię "Sumę wszystkich strachów" na podstawie książki Toma Clancy'ego.

Filmy usuwane z HBO GO - sierpień 2021

Jumanji: The Next Level Jumanji: Następny poziom 2019 24 sie 2021 The Man from U.N.C.L.E. Kryptonim U.N.C.L.E. 2015 31 sie 2021 Reign Over Me Zabić wspomnienia 2007 31 sie 2021 Bille Bille 2018 31 sie 2021 The Sounding Głos 2017 31 sie 2021 Critters Attack! Crittersi atakują 2019 31 sie 2021 The Incredible Wardrobegadget of Dr. Stein Niesamowita szafa doktora Steina 2018 31 sie 2021 Mirai no Mirai Mirai 2018 31 sie 2021 Freaks Odmieńcy 2018 31 sie 2021 Before the Frost Przed mrozem 2018 31 sie 2021 Tomorrow's a New Day Jutro wstanie nowy dzień 2019 31 sie 2021 The Bra Staniczek 2018 31 sie 2021 Burning Ghost Rozpalony duch 2019 31 sie 2021 The Belko Experiment Eksperyment Belko 2016 31 sie 2021 Equilibrium Equilibrium 2002 31 sie 2021 Don't. Get. Out! Nie wysiadaj 2018 31 sie 2021 Mean Girls Wredne dziewczyny 2004 31 sie 2021 Hudson Hawk Hudson Hawk 1991 31 sie 2021 Not the End Bez końca 2018 31 sie 2021 Zathura: A Space Adventure Zathura – kosmiczna przygoda 2005 31 sie 2021 A Regular Woman Zwyczajna kobieta 2019 31 sie 2021 Little Voice O mały głos 1998 31 sie 2021 Only You Tylko ty 2018 31 sie 2021 Things to Do in Denver When You're Dead Rzeczy, które robisz w Denver będąc martwym 1995 31 sie 2021 Anna Anna 2019 31.08.2021 Captive State Rebelia 2019 31.08.2021 Sun Sun 2019 31.08.2021 The Cider House Rules Wbrew regułom 1999 31.08.2021 Little Women Małe kobietki 1994 31.08.2021 The Last Tree Ostatnie drzewo 2019 31.08.2021 Whiplash Whiplash 2014 31.08.2021 Primal Fear Lęk pierwotny 1996 31.08.2021 The Conductor Dyrygentka 2018 31.08.2021 Happy Ending Happy Ending 2018 31.08.2021 Music Box Pozytywka 2018 31.08.2021 Missing Link Praziomek 2019 31.08.2021 Darlin' Darlin' 2019 31.08.2021 Doubt Wątpliwość 2008 31.08.2021 I Love You to Death Kocham cię na zabój 1990 31.08.2021 Shaolin Soccer Futbol z Shaolin 2001 31.08.2021 Three Days and a Life Trzy dni i jedno życie 2019 31.08.2021 Rambo: Last Blood Rambo: Ostatnia krew 2019 31.08.2021 The Hours Godziny 2002 31.08.2021 Bringing Out the Dead Ciemna strona miasta 1999 31.08.2021 I Love You, Man Stary, kocham cię 2009 31.08.2021 The Sum of All Fears Suma wszystkich strachów 2002 31.08.2021 My Boyfriend's Back: Wedding March 5 Marsz weselny: Powrót mojego chłopaka 2019 31.08.2021 Dissonance Dysonans 2018 31.08.2021 The Grudge The Grudge: Klątwa 2020 01 wrz 2021 Vanity Fair Targowisko próżności 2018 01 wrz 2021

Źródło: Upflix.pl