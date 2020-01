Pędźcie do kina, bo taki powrót warto zobaczyć! Bad Boys For Life mnie zachwycili!

Wielokrotnie widywaliśmy filmy, w których aktorom nie tylko nie dano się wykazać, ale produkcja kulała też pod względem samej historii. W przypadku Bad Boys 3 te obawy były do pewnego momentu uzasadnione, bo przecież od pierwszej części mija 25 lat, więc seria powraca w zupełnie innych okolicznościach niż debiutowała. Twórcom udało się jednak znakomicie połączyć konwencje z poprzednich filmów z nowoczesnym sznytem, zawierającym ujęcia z drona. Jest ich kilka i rzucają się w oczy, ale przyćmiewają je charakterystyczne dla “Bad Boys” ujęcia w spowolnionym tempie, gdy obserwujemy głównych bohaterów w centrum akcji lub maszerujących po ulicy. Nie do końca spodobał mi się skok w czasie, który znalazł się w pierwszej połowie filmu, ale w przeciwnym razie nie moglibyśmy tak błyskawicznie przejść do dania głównego, którym jest akcja angażująca obydwu policjantów, więc trzeba się z tym pogodzić.

Jestem naprawdę zaskoczony tym, jak dobrze udało się wpasować w dzisiejsze realia bohaterów sprzed ponad dwóch dekad. Jeden z nich urządził sobie życie na nowo i będzie starał się zrezygnować z dotychczasowego podejścia do pracy, zaś drugi będzie robił wszystko, by jak najdłużej pozostać w roli kuloodpornego gliniarza. Dojście do porozumienia i wymiana spostrzeżeń, obserwacji oraz wniosków to epicentrum ich relacji w “Bad Boys For Life”. I choć wszystko to dzieje się w konwencji, na którą patrząc możemy i nawet powinniśmy trochę przymknąć oko, to nie sposób nie dostrzec w tym ciekawej opowieści o starzeniu się, dorastaniu i zmianie pokoleniowej. Opowieścią z wieloma dobrymi dowcipami i solidną akcją w pakiecie.

Ocena filmu Bad Boy For Life – 8/10