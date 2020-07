The Witcher: Blood Origin – nowy serial prequel Wiedźmina

Netflix nie ustaje w staraniach rozbudowania uniwersum Wiedźmina. Wszyscy wyczekujemy 2. sezonu serialu z Henrym Cavillem, ale to nie jedyny rozwijany projekt. Jak się okazuje, The Witcher: Nightmare of the Wolf, czyli zapowiedziany film animowany, też nie jest najnowszą produkcją, bo dziś do świata Wiedźmina dołącza sześcioodcinkowa seria The Witcher: Blood Origin.

Twórcy serialu The Witcher: Blood Origin

Według zapowiedzi, skupi się ona na losach pierwszego Wiedźmina oraz jego pochodzeniu, a także powstaniu Kontynentu. Wszystko dzieje się 1200 lat przed tym, co oglądamy w serialu „Wiedźmin”. To historia, dzięki której dowiemy się, jak doszło do połączenia światu potworów i elfów. O przynależności serialu do uniwersum świadczą także zaangażowane nazwiska: producentami wykonawczymi będą Lauren Schmidt Hissrich i Declan de Barra.

Pierwsza z nich to showrunnerka „Wiedźmina”, zaś Declan będzie pełnił tę samą rolę przy animacji „The Witcher: Blood Origin”. Producentami wykonawczymi będą Jason Brown, Sean Daniel z firmy Hivemind, a także Tomasz Bagiński i Jarek Sawko z Platige Image. Andrzej Sapkowski zostanie konsultantem kreatywnym serialu.

Jestem podekscytowana na myśl o współpracy z Declanem i ekipą Netflix nad serialem The Witcher: Blood Origin. To niesamowite wyzwanie móc zgłębić świat Wiedźmina, który stworzył Andrzej Sapkowski. Nie możemy się doczekać, by przedstawić widzom nowych bohaterów i całkowicie oryginalną opowieść, która wzbogaci to niezwykle magiczne uniwersum. – Lauren Schmidt Hissrich

Jako wielbiciel fantastyki jestem podekscytowany, że mogę opowiedzieć historię The Witcher: Blood Origin. Od kiedy po raz pierwszy przeczytałem książkę z sagi Wiedźmina nurtowało mnie pytanie – jak naprawdę wyglądał świat elfów przed kataklizmem, jakim okazało się przybycie ludzi? Od zawsze fascynowały mnie wzloty i upadki cywilizacji, w której na krótko przed nim rozkwitły nauka i odkrycia. Jak bezpowrotnie w procesie kolonizacji i pisania historii na nowo utracono ogromne zasoby wiedzy w tak krótkim czasie, pozostawiając jedynie urywki prawdziwych wydarzeń. Serial The Witcher: Blood Origin opowie historię świata elfów sprzed jego upadku i co najważniejsze, odkryje dawno zapomnianą historię pierwszego Wiedźmina. – Declan de Barra

Nie wiemy, kiedy ruszy produkcja serialu oraz jak będzie prezentować się pełna obsada, ale potwierdzono, że zdjęcia odbędą się w Wielkiej Brytanii.