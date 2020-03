„To wiem na pewno” – podwójna rola Marka Ruffalo w mini-serii HBO

HBO podzieliło się z nami obszernymi zwiastunami nadchodzących premier z takimi gwiazdami w rolach głównych jak Nicole Kidman, Hugh Grant czy Mark Ruffalo. Ostatni z wymienionych zagrał podwójną rolę w „To wiem na pewno”, czyli mini serii stacji HBO, która będzie mieć premierę 28 kwietnia. Serial opowie o losach dwóch braci bliźniaków – w ich życiu nie brakuje zdrady, poświęcenia i przebaczenia. Dominicka i Thomasa zagrał Mark Ruffalo – oglądamy go w czasach współczesnych dla obydwu bohaterów, czyli w latach 90. Oprócz tego będziemy mieli okazję zobaczyć ich młodość i dzieciństwo. Serię oparto na książce o tym samym tytule, która trafiła na listę bestsellerów New York Timesa.

Oprócz Rufallo w serialu zagrali między innymi Melissa Leo (nominowana do nagrody Emmy za film HBO Do końca i miniserial Mildred Pierce, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie Fighter) jako Ma, matka Dominicka i Thomasa; zdobywczyni Emmy Rosie O’Donnell jako Lisa Sheffer, pracowniczka socjalna; nominowany do Emmy Archie Panjabi jako dr Patel, psycholog Thomasa; Imogen Poots jako Joy Hanks, dziewczyna Dominicka; John Procaccino jako Ray Birdsey, ojczym Dominicka i Thomasa oraz Rob Huebel jako Leo, najbliższy przyjaciel Dominicka. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Derek Cianfrance.

Zwiastun „Od nowa" z Nicole Kidman i Hugh Grantem

HBO zaprezentowało także nowy zwiastun serialu „Od nowa” od Davida E. Kelly’ego, który odpowiadał za „Wielkie kłamstewka”. W rolach głównych zobaczymy prawdziwe gwiazdy – Nicole Kidman i Hugh Grant. Kidman zagrała wcześniej właśnie w „Wielkich kłamstewkach” od HBO, więc najwyraźniej aktorce spodobało się przejście z dużego ekranu na mały. „Od nowa” to serial, który powstał na podstawie powieści Jean Hanff Korelitz pt. „Nie chciałaś wiedzieć”, a wyreżyserowała go Susanne Bier. Opowie o z pozorów idealnym małżeństwie, które zmierzy się z poważnym kryzysem – chwilę przed premierą książki Grace (Nicole Kidman) bez ślady znika jej mąż. Jak się okazuje, mężczyzna nie był tym, za kogo się podawał, a sprawa nabiera charakteru publicznego.

„Dave" oraz „Devs"

Na HBO GO dostępne są już dwa nowe seriale. Pierwszy z nich skupia się na raperze Dave’ie Burd, który szerzej znany jest jako Lil Dicky. Produkcja opowiada historię Dave’a, który jednego dnia decyduje się rozpocząć karierę rapera i zrobi wszystko (oraz namówi wszystkich), by zrealizować swoje marzenie. W roli głównej występuje sam Dave Burd, a oprócz niego na ekranie zobaczymy Taylor Misiak, Christine Ko oraz Ginę Hecht. W sumie powstało 8 odcinków pierwszego sezonu, a każdy kolejny będzie dodawany co czwartek na HBO GO.

„Devs” wprowadza nas w świat podobny do „Ex Machiny”. Futurystyczna rzeczywistość to miejsce akcji serialego thrillera, w którym śledzimy losy inżynierki z miejsca podobnego do Doliny Krzemowej o imieniu Lily. Jej chłopak Siergiej pracuje w tej samej korporacji, co ona, ale to właśnie jemu udaje się uzyskać awans. Niedługo później mężczyzna znika, a Lily będzie starała się wyjaśnić, co się z nim stało. Po drodze poznamy zapewne sekrety firmy i natkniemy się na kierującą nich ludzi, którzy nie będą skorzy do pomocy. Serial posiada specyficzny klimat, świetne scenerie i może być ciekawą nowością nie tylko w kategorii sci-fi, ale w ogóle. Na HBO GO są już trzy odcinki, kolejny pojawi się 19 marca.

