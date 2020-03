W związku z zarządzeniem premiera o odwołaniu wszystkich imprez masowych, najbliższa kolejka PKO BP Ekstraklasy odbędzie się bez udziału publiczności na stadionach. CANAL+ wychodzi jednak naprzeciw kibicom i odkoduje wszystkie mecze w nadchodzący weekend.

CANAL+ wychodzi naprzeciw kibicom i sympatykom polskiej Ekstraklasy i w najbliższy weekend odkoduje wszystkie mecze 27. kolejki. Wystarczy, że jesteście abonentami Platformy CANAL+, a nawet jeśli w waszym pakiecie nie ma tych kanałów, to i tak będziecie mogli je obejrzeć w godzinach meczów w najbliższy weekend. Nie jest wykluczone, że dostęp do tych kanałów uzyskają również abonencie platform kablowych, wszystko będzie zależało od poszczególnych operatorów, dlatego warto śledzić ich strony internetowe. Spółka poinformowała o tym fakcie dzisiaj, kilka godzin po tym jak premier Mateusz Morawiecki wprowadził zakaz organizacji imprez masowych w całym kraju.

Sytuacja jest wyjątkowa, wymaga więc od nas wyjątkowych działań. Z duchem sportu i z myślą o Was – kibicach, najbliższą kolejkę PKO BP Ekstraklasy odkodujemy dla wszystkich abonentów Platformy CANAL+. To znaczy, że nawet jeśli nie macie CANAL+ w swoim abonamencie, to będziecie mogli przeżywać sportowe emocje razem ze swoimi drużynami – pomimo niedostępnych stadionów. Pracujemy równocześnie dla Was nad specjalnymi ofertami, które pozwolą śledzić rozgrywki PKO BP Ekstraklasy w kolejnych kolejkach. Zachęcamy również innych operatorów którzy mają w ofercie CANAL+ do podobnych działań. Ze sportowymi pozdrowieniami! CANAL+ dla kibiców!