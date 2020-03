Następne dwa tygodnie w domu? Oto co warto obejrzeć

Breaking Bad

Zejście na złą drogę może mieć różne konsekwencje, o czym przekonuje się nauczyciel chemii, który dowiaduje się, że jest chory na raka. Po takich wieściach decyduje się zarobić na przyszłość rodziny wkraczając do światka produkcji i handlu narkotykami. Zamknięta historia Waltera White’a to jeden z najlepszych seriali, jaki mieliśmy szansę oglądać w telewizji. Dziś można urządzić sobie maraton wszystkich odcinków z 5 sezonów. Z każdą kolejną serią fabuła staje się coraz bardziej gęsta, a nasz główny bohater przechodzi solidną metamorfozę, zachowując jednak część najważniejszych dla siebie wartości.

(dostępny na Netflix)

Gra o tron

Serial, którego prawdopodobnie większości z nas nie trzeba przedstawiać, ale wciąż nie brakuje osób, które nie skusiły się na seans choćby jednego odcinka. Hit HBO otrzymał zakończenie, a widzowie wyczekują teraz na swego rodzaju kontynuację w postaci serialowych spin-offów. Jeśli macie ochotę na brutalny i pełen niespodzianek serial fantasy, to lepszej propozycji nie znajdziecie.

(dostępny na HBO GO)

Mad Men

Gdy Mad Men święcił triumfy na zagranicznych rynkach, jego dostępność w Polsce była znikoma. Na całe szczęście bez przeszkód można dziś obejrzeć po raz pierwszy lub powtórzyć wszystkie serie dramatu z Jonem Hammem w roli głównej. Gra on Dona Drapera, który pracuje w agencji reklamowej na pozycji dyrektora kreatywnego. Codzienne zmagania w tworzeniu kampanii dla wymagających klientów to tylko jeden z wątków, a chyba najciekawszym z nich jest przeszłość Dona, która odkrywana jest stosunkowo powoli.

(dostępny na Netflix)

Zakazane Imperium

Jeden z seriali, który nie został doceniony wystarczająco przez widzów to świetna rola Steve’a Buscemi i rewelacyjnie odtworzone czasy prohibicji w Stanach Zjednoczonych. „Zakazane Imperium” pokazuje, jak funkcjonowała nieoficjalna dystrybucja alkoholu i jakie układy rządziły stale rozbudowującymi się amerykańskimi miasteczkami.

(dostępny na HBO GO)

Suits

„W garniturach” można by określi typowym proceduralem, ale serial jest taką produkcją tylko do pewnego momentu. Gdy dobrze poznamy bohaterów, relacje między nimi i ich przeszłość, seria wkracza na ciekawe tory miotania ich losami na prawo i lewo, porzucają dotychczasowy styl opowieści o genialnym prawniku bez wykształcenia w świetnej kancelarii.

(dostępny na Netflix)

The Big Bang Theory

Czwórka głównych bohaterów „Teorii Wielkiego Podrywu” stała się globalnymi gwiazdami i przedstawicielami wielu geeków oraz nerdów na małym ekranie. Nie-do-końca-dojrzali fani nauki, komiksów i gier mogą mieć wykształcenie oraz dobre posady, ale to nie uchroni ich przed zmierzeniem się z rzeczywistością, w której będą musieli… zdobyć serca kobiet i stanąć na nogi. Aż dwanaście sezonów tego sitcomu skutecznie spożytkuje Wasz wolny czas.

(dostępny na Netflix)

Jakie jeszcze długie seriale można nadrobić?

Ponadto możemy śmiało polecić Wam emitowany co tydzień (premiery nowych odcinków) na Netflix serial „The Blacklist” opowiadający o przestępcy współpracującym z FBI, a także kultowy serial komediowy „Przyjaciele”, który nigdzie się nie wybiera – w polskiej ofercie cały czas pozostaje na Netflix. W podobnym klimacie sitcomowym warto przypomnieć zakończony już „Jak poznałem twoją matkę” (Netflix). Jednym z najbardziej popularnych seriali, które debiutowały w latach 90., był „Seks w wielkim mieście” od HBO. Z oferty stacji na pewno warto wymienić też kryminalny klasyk „Prawo ulicy”, gangsterski dramat „Rodzina Soprano” i komediodramat „Sześć stóp pod ziemią”.

Specyficzny humor może Was nieźle rozbawić, jeśli zdecydujecie się na „The Office” w wersji amerykańskiej (Prime Video), ale uważajcie – jeśli wsiąknięcie to na długo. Dramat obyczajowy jak „Żona idealna” (Netflix) czy kryminalny „Homeland” (Netflix) o działaniu służb CIA zatrzymają Was na długo przed ekranem, podobnie jak polskie „Ranczo” (VOD TVP) ukazujące absurdy funkcjonowania polskiej wsi i okolic. Najdłuższymi serialami Netfliksa są „BoJack Horseman” oraz „Orange is the New Black” – odpowiednio 6 i 7 sezonów – więc jeśli planujecie długi seans, to będą nadawać się w sam raz. Z kategorii sci-fi można śmiało polecić „The Expanse” na Prime Video, który doczekał się już czterech sezonów i obecnie jest prawdopodobnie najpopularniejszą produkcją tego rodzaju. Sporo czasu spędzić przy lekkim sci-fi „Nie z tego świata”, którego powstało aż 14 sezonów. Dla fanów zagadek kryminalnych dobrym pomysłem będzie „Detektyw Monk” (obydwa Prime Video).