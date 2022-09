50 lat tworzenia popkultury na jednym filmie. HBO podkręca atmosferę przed nachodzącym jubileuszem.

Przed erą serwisów streamingowych HBO było dla mnie Netfliksem kablówki. To właśnie tam naście lat temu lądowały najlepsze seriale, pokroju Rodziny Soprano czy Kompanii braci. Stacja należąca dziś do Warner Bros Discovery złapała zadyszkę, wchodząc w erę migracji rozrywki do Internetu, dając się wyprzedzić konkurencji, ale wiele wskazuje na to, że powoli wraca na właściwe tory. Po wielu wzlotach, upadkach i zmianach w kulturze mediów firma dalej walczy o uwagę widzów. Kto by pomyślał, że niebawem wybije już 50 lat.

HBO przygotowuje się do wielkich urodzin

Już 8 listopada HBO będzie świętować swoje 50 urodziny. Z tej okazji opublikowano jubileuszowy film, ukazujący drogę od małej stacji telewizyjnej do jednego z największych podmiotów rozrywkowych XXI wieku. Wideo przedstawia najpopularniejsze filmy i seriale HBO, które w szczególności zapisały się w historii kultury popularnej.

Przez najbliższe półtora miesiąca – aż do 8 listopada – HBO będzie emitować wyjątkowe materiały, w tym premierowe trailery, zdjęcia zza kulis czy niepublikowane dotąd wideo i fragmenty scenariuszy. Na platformie HBO Max pojawi się zaś specjalna sekcja, zawierające kultowe stand-upy, odcinki pilotażowe ikonicznych seriali czy popularne dokumenty. Wszystko to aby przygotować widza na oficjalne obchody 50 lat działalności.

HBO w materiałach promocyjnych rzuca mocnymi hasłami o przekraczaniu barier i tworzeniu niezapomnianych chwil. Można się kłócić, czy HBO faktycznie potrafi tworzyć treści jakościowo lepsze niż stale rosnąca konkurencja streamingowa, ale nie można odmówić amerykańskiej stacji ogromnego wkładu w popkulturę, chociażby przez samą „Grę o tron”, która z marszu weszła do kanonu najlepiej rozpoznawalnych seriali w historii.

