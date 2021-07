Kryminał na wakacjach, z którego się dobrze pośmiejesz. Oceniamy „Biały Lotos” od HBO

Tytułowy Biały Lotos to nazwa kompleksu wypoczynkowego, który odwiedzają nasi główni bohaterowie. Tych nie jest dwóch czy trzech, ale ciut więcej – to pierwsze, co odznacza serial na tle wielu innych. Grupa urlopowiczów pojawia się na wyspie dzięki łodzi i już podczas rejsu, od którego zaczyna się pierwszy odcinek, mamy szansę poznać ich prawdziwą naturę. Niech nie zmylą Was pozory, bo pod przykrywką mniej lub bardziej zamożnych rodzin lub nowożeńców czai się coś nawet odrobinę złowrogiego.

ViaPlay zatrzęsie polskim rynkiem TV i VOD? Oferta i umowy robią wrażenie

Serial na wakacje od HBO zabierze nas na… wakacje