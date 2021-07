To coś dla fanów Deadpoola. Musicie zobaczyć „Legion samobójców” – recenzja filmu

Margott Robbie powraca do roli Harley Quinn i powtarza to, co pokazała w innych filmach. Jeśli jej do tej pory nie polubiliście, to zdania nie zmienicie, ale dla fanów jej wersji Quinn to kolejna okazja do pozachwycania się występem aktorki. Reszta składu, poza Rickiem Flag Joela Kinnamana to głównie świeże twarze, gdzie prym wiodą Idris Elba jako Bloodsport i John Cena jako Peacemaker. Chemia pomiędzy nimi jest znakomita, a na dokładkę mamy Sylvestra Stalonne’a podkładającego głos King Sharkowi i David Dastmalchian w roli Polka Dot-Mana. Taka obsada smakuje jak dobrze doprawione danie, gdzie zadbano, by wszystkie składniki odpowiednio się uzupełniały.

Tym, do czego bym się przyczepił, to ostatni rozdział filmu, którego zawartości możecie się domyślać, ale nie zdradzę, o co dokładnie chodzi, by nie psuć Wam frajdy. Muszę jednak napisać, że liczyłem na coś zupełnie innego, po tak świetnych 3/4 filmu, który wyróżniał się na tle innych tytułów. Tutaj „Legion samobójców” sprowadzono do tego samego poziomu, co wiele innych produkcji, dlatego mój entuzjazm nieco opadł. Gdy jednak przypomnę sobie znakomite kawałki lecące w tle przy większości scen, znakomicie nakręcone sceny walki i naprawdę udane CGI wyłania się moja naprawdę wysoka ocena 8/10.