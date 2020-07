Kwestie prywatności i bezpieczeństwa, to już niemal temat-rzeka. Kolejne firmy przyłapywane są na tym, że korzystają z informacji, co do których myśleliśmy, że tylko my mamy dostęp. Afera goni aferę i często nawet bardzo poważne wycieki danych nie robią już na ludziach wrażenia. Jednak wśród współczesnych przedsiębiorstw wydaje się wciąż istnieć jedno, które niczym wioska Galów w Asterixie i Obelixie opiera się trendom nieszanowania prywatności użytkowników. I jest to Apple. Niedawno Kamil napisał ciekawy tekst o tym, jak firma swoimi działaniami wkurzyła Google i Facebooka, ponieważ zamierza wprowadzić niezgodne ze „standardami branży” opcje, oddające więcej kontroli w ręce kupującego. Apple od jakiegoś czasu mocno akcentuje aspekt prywatności zarówno w komunikacji, jak i przez swoje działania.

iPhone z iOS 14 pomoże Ci stworzyć silne hasło

Nowa funkcja z iOS 14 jest małą, ale ważną i przydatną zmianą, która wbudowuje w system narzędzie, pozwalające na sprawdzenie, czy nasze hasło pozwoli dostatecznie zabezpieczyć konto, które chcemy ochronić. Będzie ona częścią Pęku Kluczy iCloud i ma działać podobnie do mechanizmu, który opisałem w przypadku tekstu o bezpiecznych hasłach. Kiedy tylko przyjdzie nam wymyślić nowe hasło, aplikacja sprawdzi je pod kątem poziomu skomplikowania, długości oraz tego, czy nie jest to zbyt często używana kombinacja.