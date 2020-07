Facebookowi wciąż „wyciekają” dane użytkowników, ale już nikt się tym nie przejmuje

Umówmy się: Facebookowi nie udaje się już stworzyć nawet pozorów prywatności

„Oficjalnie” z Facebooka wypisałem się blisko dekadę temu. Konto w serwisie wciąż mam — ale jedynym powodem jest dodawanie wpisów na fanpage AntyWeb. To było przed tymi wszystkimi aferami, po prostu uznałem, że nie potrzebuję tej platformy do szczęścia, a przy okazji rezygnacja z niej pozwoli mi zaoszczędzić trochę czasu w życiu. I faktycznie — zadanie spełnione. Przyglądając się jednak szeregowi wpadek Facebooka nie mam złudzeń, że jakakolwiek prywatność tam nie istnieje, a wszystkie te ustawienia to po prostu pozory dla uspokojenia sumienia użytkowników. Pewnie nie będzie już kolejnych przesłuchań przed kongresem, bo i po co. Ludzie i tak z platformy nie rezygnują, a Zuckerberg i spółka będą przepraszać tu i ówdzie, może zapłacą jakieś drobniaki. A póki co mają ważniejsze problemy na głowie — trwa największy bojkot platformy, ale wkurzyli się nie użytkownicy, a reklamodawcy.