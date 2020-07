Google i Facebook wściekli na Apple. Firma pokazuje, co to znaczy prywatność

Nowe pomysły Apple nie podobają się tym, którzy lubią wiedzieć o użytkownikach coś więcej

Kilka dni tematu dowiedzieliśmy się co nieco na temat planów Apple związanych z nowymi ustawieniami prywatności w nadchodzących wersjach ich systemów. Poszczególne aplikacje będą musiały prosić użytkowników o dodatkowe zestawy pozwoleń na śledzenie — i lepsze dopasowywanie treści (w tym, również, tych reklamowych). Na odzew konkurencji nie trzeba było długo czekać: aż szesnaście stowarzyszeń marketingowych (w tym zestaw takich wspieranych przez Facebooka i Alphabet) zarzuca Apple nie dostosowywanie się do zasad branżowych i oddawanie takich opcji w ręce użytkowników pod przykrywką zasad prywatności obowiązujących w Europie. Tym samym zwiększają szanse na to, że ci zdecydują się… odmówić. Oczywiście odbiłoby się to na nich bezpośrednio — śledzenie nie będzie już tak skuteczne, a zatem targetowanie będzie znacznie utrudnione. Apple chce stawiać na przejrzystość i jawny przepływ informacji, stąd zapyta wprost czy użytkownik chce zgodzić się na to by aplikacja mogła śledzić go także w innych apkach i stronach internetowych.

Można narzekać na Apple z wielu powodów, ale wygląda na to, że ta zmiana systemowa nie będzie jednym z nich. Przynajmniej z perspektywy użytkownika.

