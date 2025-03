Hit Disney+ za darmo do obejrzenia. A niedługo nowy sezon!

W świecie „Gwiezdnych wojen” nie brakuje produkcji, które (z różnych powodów) na trwałe zapisały się w pamięci fanów, jednak „Andor”, serial dostępny na platformie Disney+ zdecydowanie wyróżnia się na tle innych tytułów. Ta mroczna i pełna napięcia opowieść, której akcja rozgrywa się na pięć lat przed wydarzeniami ze znakomitego filmu "Łotr 1", ukazuje genezę Cassiana Andora - buntownika, który odegrał kluczową rolę w walce z Imperium. Serial, stworzony przez Tony’ego Gilroya, zachwycał dojrzałą fabułą, złożonymi postaciami i realistycznym przedstawieniem uniwersum "Gwiezdnych wojen". Na taką premierę czekali fani.

O czym opowiada 1. sezon "Andora"?

„Andor” to opowieść o rodzącej się Rebelii, o ludziach, którzy w obliczu tyranii Imperium decydują się na walkę o wolność. Serial ukazuje proces, w wyniku którego Cassian Andor, początkowo cyniczny i zdeterminowany do przetrwania, staje się jednym z liderów ruchu oporu. To historia o poświęceniu, odwadze i trudnych wyborach, które trzeba podjąć w walce o sprawiedliwość.

W rolę Cassiana Andora wcielił się Diego Luna, który doskonale oddał złożoność tej postaci. Obok niego na ekranie pojawiają się m.in. Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly oraz Andy Serkis. Serial zachwyca nie tylko fabułą, ale także stroną wizualną. Zdjęcia, scenografia i efekty specjalne stoją na najwyższym poziomie, tworząc niesamowite widowisko.

Dla tych, którzy jeszcze nie mieli okazji zapoznać się z tym serialem, mamy dobrą wiadomość. Trzy pierwsze odcinki „Andora” są dostępne za darmo na platformie YouTube. To doskonała okazja, aby przekonać się, czy ta produkcja przypadnie Wam do gustu.

Co wiemy o 2. sezonie?

Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy premiery drugiego sezonu, który ma zadebiutować w kwietniu tego roku. Tony Gilroy zapowiedział, że nowa seria będzie jeszcze bardziej mroczna i intensywna, a fabuła skupi się na dalszym rozwoju Rebelii i ewolucji Cassiana Andora.