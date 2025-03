Zobacz, zanim zniknie! Film bliski ideału, a podzielił widzów

Netflix, gigant streamingu i największa platforma na świecie, regularnie aktualizuje swoją bibliotekę, co oznacza, że niektóre tytuły muszą się pożegnać z platformą. Zbliżający się marzec przynosi ze sobą nieuchronne zniknięcie kilku perełek, które z pewnością warto nadrobić, zanim na dobre znikną z cyfrowego horyzontu. Co ciekawe, wśród nich jest nawet film oryginalny, który Netflix miał na wyłączność.

Netflix - co obejrzeć? Usuwane filmy i seriale

"Anihilacja", film z 2018 roku, to prawdziwa gratka dla miłośników science fiction z nutą grozy. Wcielająca się w główną rolę Natalie Portman, jako biolog Lena, przewodzi wyprawie do tytułowej Strefy X. To miejsce, odizolowane od reszty świata, kryje w sobie niepokojące sekrety i zmutowane formy życia. Film, w reżyserii Alexa Garlanda, zachwyca wizualną stroną i wciągającą, pełną niedopowiedzeń fabułą. "Anihilacja" to nie tylko spektakularne efekty specjalne, ale coś więcej. Obecnie film na RT ma 88% pozytywnych ocen, ale widzowie oceniali go niżej.

"Detektywa Monka" chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Serial z Tonym Shalhoubem w roli głównej, to prawdziwy fenomen telewizyjny zakończony po wielu udanych seriach. Adrian Monk, genialny detektyw z obsesyjno-kompulsywnymi zaburzeniami, to postać nietypowa, jego niezwykłe zdolności dedukcyjne, połączone z niecodziennymi lękami i nawykami, tworzą mieszankę wybuchową, która bawi i fascynuje. Serial, nagrodzony wieloma nagrodami Emmy, to pozycja obowiązkowa dla każdego fana dobrych kryminałów z nutą humoru.

Innym niezwykle popularnym serialem jest "Stamtąd". Produkcja od pierwszego odcinka wciąga widza w mroczny i pełen tajemnic świat. Mieszkańcy tytułowego miasteczka są uwięzieni w koszmarze, z którego nie ma ucieczki. Serial, pełen napięcia i nieoczekiwanych zwrotów akcji, to prawdziwa gratka dla miłośników mrocznych thrillerów. Seria "Noc Oczyszczenia" to mroczna wizja przyszłości, w której raz w roku legalizowane są wszelkie przestępstwa, w tym morderstwa. "Noc Oczyszczenia: Czas wyboru", "Noc Oczyszczenia: Anarchia" oraz "Noc Oczyszczenia" to filmy, które eksplorują ludzką naturę w ekstremalnych warunkach. Seria stawia pytania o granice moralności i o to, do czego zdolny jest człowiek w obliczu bezkarności. Dla fanów mocnych wrażeń może to być bardzo atrakcyjna propozycja.

Oprócz wymienionych tytułów, z Netfliksa znikną również takie filmy jak "Chłopiec w pasiastej piżamie", "Obdarowani", "Wizyta", "Sex telefon", "O Yeti!", "Sing", "Wanted – Ścigani", "Zabójcze złudzenia" oraz "Po prostu czarny". Wśród seriali, które znikną z platformy, znajdziemy "Once Upon a Time in Lingjian Mountain", "Pui Pui Molcar", "The Windsors", "My Little Pony: Przyjaźń to magia", "Inazuma 11" oraz "Baranek Shaun: Przygody na farmie".

