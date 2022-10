„Cóż czynią umarli, gdy nadejdzie czas zmroku? Kości ożywieńców tańczą na cmentarnym stoku. Gdy upiór z grobu wyskoczy, w strachu zaciśniesz oczy. Trup już w grobie nie siedzi. Dzisiaj wszystkich nawiedzi”.

- okolicznościowa khanduraska piosenka ludowa.

Blizzard tworzy klimat grozy i tajemnicy zapraszając graczy na specjalne wydarzenie z okazji zbliżającego się Halloween. Hallow's Wake (Uświęcone Czuwanie) dostępne jest dla wszystkich graczy, którzy osiągnęli przynajmniej 30 poziom rozwoju postaci. Będą oni mogli zmierzyć się z upiornymi goblinami i mściwymi umarłymi oraz podejmą się wyegzorcyzmowania nawiedzonych szczelin w zamian za Uświęcone Okrawki. To magiczne kamienie-nagrody, które można wymienić na tematyczne nagrody, w tym maskę Worek Stracha na Wróble, emotkę „Zaduszony” oraz ramkę portretu Uświęcony Wieniec. Uświęcone Okrawki można również wykorzystać podczas rozdawania łakoci i psikusów wybranym znajomym oraz w czasie spotkań z tajemniczą Staruchą.

Wydarzenie to jest dostępne od 19 października i potrwa do 2 listopada. Do 26 października trwa również Infernalna Wiedza. wykonując codzienne cele w ramach tego wydarzenia, gracze mogą zdobywać za swoje bohaterskie wyczyny rozmaite nagrody. Wykonanie odpowiedniej liczby celów odblokuje również nagrody za kamień milowy w zamian za rozgromienie nieprzebranej rzeszy demonów.

Diablo Immortal. Halloween i nowe mechaniki w grze

Od kilkunastu dni jest też dostępna zupełnie nowa funkcjonalność w Diablo Immortal. Chodzi tu o możliwość werbowania znajomych i przyjaciół, by ci dołączyli do gry. Możliwość wysyłania zaproszeń dostępna jest dla graczy od 20. poziomu. Każde konto posiada unikatowy kod, który znajduje się na stronie wydarzenia "Zrekrutuj znajomego". Jeśli nowy gracz dołączy do gry z wykorzystaniem tego kodu, stworzy nową postać i ukończy wprowadzenie do Diablo Immortal zostanie uznany za "zwerbowanego". Osoba zapraszająca otrzyma za to specjalne nagrody. Nagrody zostaną także przyznane nowym graczom.

Aby werbować nowych graczy, musicie osiągnąć poziom 20. Każdy gracz dysponuje niepowtarzalnym kodem, który znajduje się na stronie wydarzenia „Zrekrutuj znajomego”. Aby można było zostać zwerbowanym, należy posiadać nową postać stworzoną 12 października lub później, być poniżej poziomu 20 i ukończyć wprowadzenie do Diablo Immortal.

Nagrody dla rekrutujących w Diablo Immortal

1 udostępnienie kodu: 2 szt. zaklętego pyłu, 30 szt. złomu i 5000 szt. złota

Wykorzystanie kodu przez 1 znajomego: 6 rzadkich emblematów, 6 normalnych klejnotów

Osiągnięcie przez 1 znajomego poziomu 60: 1 legendarny emblemat, 3 rzadkie emblematy, 6 normalnych klejnotów

Osiągnięcie przez 2 znajomych poziomu 60: 1 legendarny emblemat, 3 rzadkie emblematy, 6 normalnych klejnotów

Osiągnięcie przez 3 znajomych poziomu 60: element ozdobny: Portal Posępnego Bractwa, 2 legendarne emblematy, 9 rzadkich emblematów

Nagrody dla nowych rekrutów: