Half-Life: Alyx NoVR to nieoficjalny mod do gry Half-Life: Alyx, który pozwala graczom grać w grę bez użycia urządzeń wirtualnej rzeczywistości. Brzmi jak zaprzeczenie całej idei tego produktu? Być może — ale nie każdy ma opcję dostępu do gogli wirtualnej rzeczywistości, albo najzwyczajniej w świecie tolerację, by odwiedzić świat gry w tej formie. I ta modyfikacja na to pozwoli!

Half-Life: Alyx. Jedna z najważniejszych gier VR teraz w całości dostępna bez VR

Half-Life: Alyx został wydany w marcu 2020 roku i był jednym z najbardziej oczekiwanych tytułów przez fanów serii Half-Life. Jednakże, gra była przeznaczona wyłącznie dla urządzeń VR, co uniemożliwiło grę wszystkim, którzy nie mieli dostępu takich akcesoriów. Opcjonalnie też — najwyczajniej w świecie nie mają odpowiednio mocnego komputera, który by ją udźwignął.

W odpowiedzi na to, grupa moderów stworzyła Half-Life: Alyx NoVR. Co to takiego? Half-Life: Alyx NoVR to modyfikacja umożliwiająca graczom na przejście (już teraz) całej gry bez konieczności podłączania i korzystania z urządzeń VR. Mod był w produkcji przez dwa lata, a w marcu tego roku został udostępniony we wczesnym dostępie. Od tego czasu, GB2 Development Team, czyli ekipa odpowiedzialna za tę modyfikację, wypuściła kilka aktualizacji, które ulepszają grę, umożliwiając nareszcie przeżycie tej przygody od początku do końca. No i nareszcie mamy dostęp do wszyskich opcji — udało się także zadbać o wsparcie 33 z 42 dostępnych na Steamie osiągnięć.

Half-Life: Alyx NoVR oferuje takie same elementy rozgrywki jak oryginalna gra — w tym bliźniaczy system walki. Nie zabrakło też wielu elementów eksploracyjnych i rozbudowanego systemu ulepszania broni. To klasyk w nieco odświeżonej formie. A teraz — dzięki brakowi wymagań dostępu do gogli wirtualnej rzeczywistości — gra staje się bardziej dostępna dla szerszej publiczności.

Mimo że mod jest nieoficjalny i nie jest wspierany przez Valve, twórcy Half-Life, GB2 Development Team udowadniają, że przed niczym ich to nie powstrzymało w temacie wykonania dobrej roboty. Half-Life: Alyx NoVR zewsząd obsypywany jest pozytywnymi recenzjami i przyciągnął do siebie wielu fanów serii, którzy chcieli zagrać w grę, ale z rozmaitych powodów nie mogli tego zrobić w świecie wirtualnej rzeczywistości.

Modyfikacja Half-Life: Alyx NoVR pozwala teraz na przejście całej historii — choć nie jest to jeszcze koniec prac ze strony GB2 Develoment Team. Prawdopodobnie wciąż jeszcze możemy liczyć na szereg poprawek i usprawnień, ale jako pełnoprawny produkt można ją już pobierać z oficjalnej strony. Tam również znaleźć można obszerne kompendium pomocy oraz informacje o wszystkich zmianach które zaszły od początku projektu!